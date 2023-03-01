ماسة عدنان تنتزع لقب سباق جميلتي

محمد حسن (دبي)



واصلت الفارسة ماسة عدنان تألقها اللافت، خلال مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بعد أن نجحت في انتزاع لقب سباق جميلتي للأفراس لمسافة 119 كلم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن ثالث أيام فعاليات المهرجان الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، ويختتم يوم السبت المقبل.

وتمكنت الفارسة ماسة على صهوة «فانتاستيكا»، من أكمال «ثنائية»، خلال المهرجان مع إسطبلات «اف3»، بعد فوزها في سباق السيدات في اليوم الأول، ونجحت خلال السباق في فرض أسلوبها المتميز، بالتقدم في المراحل الأخيرة، والانقضاض على الصدارة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وأقيم لمسافة 119 كلم، بمشاركة 149 فارساً وفارسة، من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وقطعت البطلة المسافة في 4:18:17 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.64 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري على صهوة «بيلاين» لإسطبلات جميرا، مسجلاً 4:18:30 ساعة.

فيما حل في المركز الثالث، الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «دجى دي بيديرس» لإسطبلات البوادي مسجلاً 4:18:45 ساعة.

وتميز السباق بالإثارة والقوة منذ بدايته، مع الالتزام التكتيكي من الفرسان، للحفاظ على خيولهم، لذلك كانت السرعة معتدلة، مقارنة بالسباقات الماضية، ولم تتجاوز معدلاتها حاجز الـ 28 كلم في الساعة خلال جميع المراحل.

وتدرجت البطلة من المركز الـ 13 في المرحلة الأولى، إلى المركز الثالث في الثانية، ثم حلت بالمركز السادس في المرحلة الثالثة، قبل أن تندفع بقوة في الأمتار النهائية للمرحلة الأخيرة، وتسبق الجميع إلى خط النهاية.

من جانبها أعربت بطلة السباق عن سعادتها، بتحقيق اللقب الغالي، وتقدمت بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لمنحها الفرصة بالمشاركة مع خيول «اف3».

وقالت إن السباق لم يكن سهلاً، وشهد تنافساً مثيراً، خاصة في المرحلة الأخيرة، لأن السباق غال، وكل الإسطبلات حشدت أفضل خيولها، لذلك كان الضغط كبيراً على الفرسان للمنافسة على اللقب.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية والمدير العام للنادي، وطلال مرعب ومنى السعدون من الطاير للسيارات الشركة الراعية للسباق، بتقديم الكؤوس للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.



توب 5

الأول: ماسة عدنان «اف 3»

الثاني: زايد محمد المهيري «جميرا»

الثالث: أحمد صالح الشحي «البوادي»

الرابع: كاتلينا باستونز «جميرا»

الخامس: خلفان جمعة بلجافلة «ام ار ام»