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مانولاس يغيب عن الشارقة 4 أسابيع

مانولاس يغيب عن الشارقة 4 أسابيع
1 مارس 2023 17:00

 
علي معالي (دبي)

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يفتقد دفاع الشارقة إلى جهود المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، بعد تعرضه للإصابة في لقاء «السوبر» أمام العين، خرج على إثرها بعد 9 دقائق من «ضربة البداية»، ومن المتوقع غيابه ما بين 3 إلى 4 أسابيع.
ينضم مانولاس إلى البوسني بيانيتش الذي يغيب للمدة نفسها تقريباً، ويأتي غيابهما في توقيت حرج، خاصة أن الشارقة يواجه الجزيرة الجمعة، ضمن «الجولة 18»، في «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين في ربع نهائي كأس رئيس الدولة يوم 7 مارس الجاري.
ورغم الإصابات إلا أن كوزمين نجح في إيجاد «البديل المناسب»، حيث تألق ماجد حسن بدلاً من بيانيتش، وأظهر «الشاب» جوستافو براعة في مركز مانولاس.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كوستاس مانولاس
بيانيتش
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