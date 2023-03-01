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تشيلسي يُشكل «المجلس الاستشاري»

تشيلسي يُشكل «المجلس الاستشاري»
1 مارس 2023 16:09

لندن (رويترز)
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، تشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن الجماهير للمشاركة في المناقشات وتبادل المعلومات والأفكار، بشأن الأمور التي تؤثر على المشجعين، وذلك لزيادة التفاعل مع عشاق الفريق.
وفي يونيو من العام الماضي، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على خطة لتعزيز العمل الجماعي مع المشجعين في الدوري، تتضمن تشكيل مجالس استشارية للجماهير لزيادة التفاعل.
وقال تشيلسي إن المجلس الاستشاري سيتألف من ستة ممثلين عن المشجعين.
وأضاف في بيان: «سيشارك المجلس الاستشاري في المناقشات وعملية تبادل المعلومات والآراء بشأن القرارات المحتملة التي تؤثر على جماهير تشيلسي، وسينصب التركيز على الرؤية الاستراتيجية للنادي وأهدافه، إضافة إلى اتخاذ القرارات على المدى المتوسط والطويل، وسيجتمع المجلس الاستشاري ثلاث مرات على الأقل سنوياً مع أعضاء مجلس إدارة تشيلسي في حضور كبار المديرين التنفيذيين للنادي أيضاً».
وشكلت أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر يونايتد وليفربول، مجالس مماثلة في السنوات الأخيرة. 

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