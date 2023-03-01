«أبوظبي كريكيت سبورتس هب» يستضيف اليوم الرياضي الوطني



أبوظبي (الاتحاد)



تُقام فعاليات اليوم الرياضي الوطني، الخميس، في «أبوظبي كريكيت سبورتس هب»، الذي يركز على تعزيز الرياضة واللياقة البدنية بين سكان الدولة، والمشاركة مجاناً، حيث تدعو العاصمة أبوظبي المجتمع الرياضي إلى الاحتفاء بهذا اليوم والرياضة في الإمارات، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والعروض، وعدد من الأطعمة والمشروبات ومنصات الترفيه.

ويعتبر الحدث من أكبر الفعاليات في تقويم أبوظبي الرياضي، ويعود هذا العام إلى أبوظبي كريكيت سبورتس هب والرياضة للمرة الثانية.

ويعرض أبوظبي كريكيت سبورتس هب، المشهور عالمياً بملعب زايد للكريكيت، الذي يستقبل 14000 رياضي من شرائح المجتمع في مرافقه كل أسبوع، أكثر من 20 نشاطاً مختلفاً، بدءاً بالجولف والرماية وصولاً إلى الرجبي وكرة القدم.

وتتواصل فعاليات اليوم الرياضي الوطني، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً، وسيكون مفتوحاً لجميع فئات المجتمع من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً.