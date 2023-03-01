6 بطولات عالمية في ضيافة الفجيرة



فيصل النقبي (الفجيرة)



احتضنت الفجيرة منذ مطلع العام الحالي، العديد من البطولات العالمية، على جميع المستويات، لتصبح «قبلة الرياضة»، بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واستضافت 6 بطولات دولية في ألعاب مختلفة، خلال الشهرين الماضيين، وتستمر البطولات خلال الفترة القادمة، بتنظيم العديد منها.

وبدأت أولى البطولات بتحدي اللياقة البدنية الدولية الذي أقيم في يناير الماضي، وبطولة الفجيرة الدولية للتنس لفئة الشباب، وبطولة العرب السادسة للتايكواندو، وبطولة الفجيرة الدولية العاشرة في اللعبة نفسها، وبطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، وبطولة الفجيرة الدولية للكاراتيه، بجانب استضافة العديد من الأحداث المحلية عن طريق نادي الفجيرة للفنون القتالية والسباحة وباقي الألعاب خلال الفترة نفسها.

‏وتملك الفجيرة مجمع زايد الرياضي، التابع لهيئة الرياضة في الدولة، وتستضيف خلال هذا المجمع المتكامل بصالاته العديدة البطولات على مدار العام، بوصفه أهم الأماكن الرياضية في المنطقة.

‏وأكد عبد العزيز أبوهندي المستشار في هيئة الرياضة، دعم القيادة الرشيدة، مما جعل الفجيرة إحدى الوجهات الرياضية المهمة في المنطقة والعالم.