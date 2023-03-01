رحيمي والسناني وبيتزي الأفضل في فبراير



أبوظبي (الاتحاد)



حصد المغربي سفيان رحيمي، صانع ألعاب العين، جائزة أفضل لاعب، وخالد السناني حارس الوصل، جائزة أفضل حارس، والأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، جائزة أفضل مدرب، عن شهر فبراير، في استفتاء رابطة المحترفين.

وتفوق رحيمي على منافسيه، علي صالح «الوصل»، ولورنسي دو «البطائح»، ماتيوس بيريرا «الوحدة»، وفيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، بفضل استمرار أدائه المتميز مع «الزعيم»، الذي أهله للاحتفاظ بصدارة أفضل صناع اللعب في الدوري، علاوةً على تسجيله 3 أهداف في الدوري خلال فبراير أمام الظفرة 4-1، الجزيرة 3-2، اتحاد كلباء 3-2.

كما نال خالد السناني جائزة أفضل حارس في فبراير مع الوصل، بتفوقه على منافسيه عادل الحوسني «الشارقة»، ماجد ناصر «شباب الأهلي»، وشارك السناني بفاعلية في مباريات فريقه الثلاث في فبراير، والتي أهلته لاحتلال مركز الوصافة، برصيد 35 نقطة، بالفوز على البطائح 3-1، ودبا 1-0، والنصر 3-0، وحافظ السناني على نظافة شباكه في آخر مباراتين على التوالي.

وظفر الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب «الوصل»، بجائزة أفضل مدرب، وهو الذي قاد فريقه بنجاح نحو مركز الوصافة، بعد المنافسة التي جمعته بالثنائي كوزمين أولاريو المدرب الروماني للشارقة، والبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي.