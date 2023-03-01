الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رحيمي والسناني وبيتزي الأفضل في فبراير

رحيمي والسناني وبيتزي الأفضل في فبراير
1 مارس 2023 15:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«فدوان» يواجه «نجم الوثبة» في «ديربي العين»
«زايد العليا» تدشن العلاج بـ«اللوكومات» الروبوتي في العين


حصد المغربي سفيان رحيمي، صانع ألعاب العين، جائزة أفضل لاعب، وخالد السناني حارس الوصل، جائزة أفضل حارس، والأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، جائزة أفضل مدرب، عن شهر فبراير، في استفتاء رابطة المحترفين.
وتفوق رحيمي على منافسيه، علي صالح «الوصل»، ولورنسي دو «البطائح»، ماتيوس بيريرا «الوحدة»، وفيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، بفضل استمرار أدائه المتميز مع «الزعيم»، الذي أهله للاحتفاظ بصدارة أفضل صناع اللعب في الدوري، علاوةً على تسجيله 3 أهداف في الدوري خلال فبراير أمام الظفرة 4-1، الجزيرة 3-2، اتحاد كلباء 3-2.
كما نال خالد السناني جائزة أفضل حارس في فبراير مع الوصل، بتفوقه على منافسيه عادل الحوسني «الشارقة»، ماجد ناصر «شباب الأهلي»، وشارك السناني بفاعلية في مباريات فريقه الثلاث في فبراير، والتي أهلته لاحتلال مركز الوصافة، برصيد 35 نقطة، بالفوز على البطائح 3-1، ودبا 1-0، والنصر 3-0، وحافظ السناني على نظافة شباكه في آخر مباراتين على التوالي.
وظفر الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب «الوصل»، بجائزة أفضل مدرب، وهو الذي قاد فريقه بنجاح نحو مركز الوصافة، بعد المنافسة التي جمعته بالثنائي كوزمين أولاريو المدرب الروماني للشارقة، والبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي.

رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوصل
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
دنيا
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
اليوم 15:33
50 % خصماً على المخالفات المرورية بالشارقة
الإمارات
50 % خصماً على المخالفات المرورية بالشارقة
اليوم 15:29
ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية تفتتح مكتباً تمثيلياً في أبوظبي
الاقتصادي
ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية تفتتح مكتباً تمثيلياً في أبوظبي
اليوم 15:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©