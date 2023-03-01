سباق غناضة للمحامل الشراعية 4 مارس



أبوظبي (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً 4 مارس الجاري، وتم فتح باب التسجيل للسباق من 27 فبراير الماضي إلى غد «الخميس».

وبدأت اللجنة المنظمة في وضع الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية وتنفيذها، لإخراج السباق في أفضل صورة، بدءاً من استقبال طلبات المشاركين، وحتى التواصل مع الجهات المختصة، لتحديد موعد ونقطة انطلاقة السباق.

ويعد سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يبدأ من جزيرة السعديات وحتى كورنيش أبوظبي الجولة الثانية لهذه الفئة من المحامل، حيث سبق وأن نظم النادي الجولة الأولى التي حملت اسم «سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، وأقيم لمسافة 25 ميلاً بحرياً، بمشاركة ما يقارب من 100 محمل، من مختلف إمارات الدولة، وعلى متنها أكثر من 2000 بحار، حيث تُوج باللقب المحمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وتستقطب سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً نخبة من النواخذة والبحارة، لأنها الفئة الأعلى في السباقات التراثية، وهي أيضاً من السباقات الكبرى التي تجد التفاعل الكبير من المشاركين، نظراً للتحدي الكبير الذي تشهده المنافسات والجوائز القيمة التي تقدم للفائزين بالمراكز الأولى والمتقدمة.

وثّمن ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة السباقات بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، دعم القيادة الرشيدة للدولة لكافة الأنشطة والفعاليات التراثية، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للسباق، والتي تعد حافزاً كبيراً للمشاركين، من أجل تقديم أفضل ما لديهم من جهود وأداء.

وقال: يأتي تنظيم النادي للسباقات التراثية من صميم دور النادي في دعم جهود الحفاظ على التراث، والعمل على ربط الماضي بالحاضر.

وأضاف: يعد سباق غناضة محطة مهمة للمشاركين، ضمن سباقات الموسم، وهو ضمن برنامج متكامل ينفذه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويشمل العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية التي تحمل مفردات التراث الإماراتي، وتعكس رسالة الآباء والأجداد بهدف إيصالها إلى الأجيال.