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القايد يهدي الإمارات ذهبية «دولية» فزاع لأصحاب الهمم

القايد يهدي الإمارات ذهبية «دولية» فزاع لأصحاب الهمم
1 مارس 2023 14:32

 
دبي (الاتحاد)

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أهدى محمد القايد بطلنا البارالمبي، منتخبنا الذهبية الأولى، في اليوم الثالث من «دولية» فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى - دبي 2023»، التي يشارك فيها 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».
واحتل القايد المركز الأول في سباق 400 متر على الكراسي المتحركة، رجال الفئة تي 34، حيث كانت الإثارة عنوان المسابقة، تاركاً الميدالية الفضية للتونسي وليد كتيلة، والمركز الثالث للكندي أوشن سمينك.
وحلقت بطلتنا مريم الزيودي بفضية دفع الجلة سيدات الفئة أف 40، فيما ذهب المركز الأول إلى الجزائرية نورهين الحاج، والثالث إلى الأوزبكية مدينة موكتوروفا.
ورفعت الإمارات حصيلتها إلى 5 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، بعد أن أضاف ميداليتين في اليوم الثاني، عن طريق أنصاف النعيمي التي حصدت الفضية في دفع الجلة الفئة تي 34 على الكراسي المتحركة، فيما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الصينية ليجوان زو، بينما حصلت السعودية سارة الجمعة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفازت بطلتنا مريم الزيودي ببرونزية رمى القرص الفئة أف 40,41,44، خلف التونسية روعة تليلي والصينية جوان ياو.
وحلقت الصين بذهبية وفضية رمى الرمح «رجال» الفئة أف41، عن طريق يينق شانج وجينق فان، بينما ذهبت البرونزية إلى الأوزبكي بوبو رجون.
وفاز الجزائري مختار ديدان ببرونزية القفز الطويل، الفئة تي 36، بينما احتل الأوزبكي عزت تورقونوق المركز الأول، وتبعه الأوكراني رومان ياقليك.
وفاز المصري باسم عبد السلام بفضية رمى الرمح على الكراسي المتحركة، الفئة أف 34، وحصد الصيني كيانج جانج المركز الأول، والسعودي هاني النخلي ثالثاً.
وحلقت الجزائرية أسمهان بوجادر بذهبية دفع الجلة على الكراسي المتحركة الفئة أف 33، تبعتها الصينية زاز كيان، والإيرانية أتينا محمدي.
وفاز الكويتي عبدالله العنزي بفضية 100 متر كراسي على الكراسي المتحركة، تي 53، وحصدت فرنسا المركزين الأول والثالث عن طريق يير فير بانك ونيكولاس بريقون.

أصحاب الهمم
محمد القايد
الإمارات
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