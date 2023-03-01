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ماني يطلب اللعب مع البايرن أمام سان جيرمان!

ماني يطلب اللعب مع البايرن أمام سان جيرمان!
1 مارس 2023 14:26

ميونيخ (د ب أ)
أعرب السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ، عن أمله فى أن يستعيد مستواه بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة للمشاركة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، والتي تقام الأسبوع المقبل، هو ويرى أن فريقه يقف على قدم المساواة مع الفرق الأوروبية الكبرى.
وغاب ماني عن الفريق لما يقرب من أربعة أشهر بسبب إصابة في الشظية اليمنى لقدمه، والتي أجبرته على الغياب عن بطولة كأس العالم الأخيرة.
وعاد ماني للمشاركة مع فريقه كبديل في المباراة التي فاز بها بايرن على يونيون برلين 3-0 في الدوري الألماني.
وقال ماني لصحيفة «بيلد سبورت» الأسبوعية اليوم إنه يأمل أن يصبح جاهزاً لمواجهة سان جيرمان في المباراة المقرر إقامتها يوم 8 من الشهر الجاري، وذلك من خلال خوض المزيد من التدريبات واللعب يوم السبت المقبل أمام شتوتجارت.
وأضاف ماني: «أتمنى أن أتمكن من الحصول على وقت للعب بشكل سريع، وأن أتمكن من الوصول لمستواي السابق قبل مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان».
وكان بايرن ميونيخ فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف على الفريق الذي يضم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم، وكيليان مبابي، ويعتقد ماني أن بايرن لديه الإمكانات للتأهل والذهاب بعيدا في حدث النخبة الذي توج به بايرن آخر مرة في عام 2020.
وذكر ماني: «فريقنا الحالي أظهر ما يمكنه فعله، إذا سألتني ما إذا كان بإمكاننا المنافسة مع كل الفرق: بالتأكيد، لا يمكنني أن أرى فريقاً أكبر من بايرن أو لا يمكن التغلب عليه».

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باريس سان جيرمان
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