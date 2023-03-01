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العالم يودع أفضل هدافي المونديال

العالم يودع أفضل هدافي المونديال
1 مارس 2023 14:20

باريس (وكالات)
تُوفي الفرنسي جوست فونتين صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم (13 هدفاً) عام 1958، عن عمر 89 عاماً.
وكان فونتين أحد نجوم منتخب فرنسا في مونديال السويد عام 1958، عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام البرازيل بقيادة بيليه.
وسجل فونتين، 30 هدفاً في 21 مباراة دولية مع فرنسا بين 1953 و1960.

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وكان فونتين مهاجماً خطيراً، حيث سجل 259 هدفاً في 283 مباراة في مسيرته على مستوى الأندية، كما كان أحد اللاعبين البارزين في تشكيلة نادي استاد رانس التاريخية، التي بلغت نهائي كأس أوروبا في 1959.
وخسر استاد رانس، الذي فاز بثلاثة ألقاب في دوري الأضواء الفرنسي مع فونتين، بنتيجة 0-2 أمام ريال مدريد، لكن فونتين تصدر هدافي البطولة برصيد 10 أهداف.
وكتب باريس سان جيرمان بطل فرنسا على «تويتر»: «وداعاً جوست فونتين».
وكمدرب ساعد فونتين باريس سان جيرمان على الصعود للأضواء في 1974.

جوست فونتين
منتخب فرنسا
كأس العالم
بيليه
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