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الظفرة بطل الجولة الأولى لـ «الكنعد»

الظفرة بطل الجولة الأولى لـ «الكنعد»
1 مارس 2023 15:00

أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج علي الحاج عبد الله المحيربي، من فريق الظفرة، بطلاً للجولة الأولى، من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، بعد أن حصد وزناً 40,87 كيلو، عبر الجولة الأولى التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على مدار أربعة أيام مشاركة تتجاوز 300 قارب.
وأقيمت مراسم تكريم الأبطال، في مقر نادي أبوظبي، وسط احتفالية بالأوائل، واحتفاءً بالمسابقة التي تسجل الاهتمام بموروث شعبي مهم وتقدم للنواخذة والبحارة فرصة المنافسة وممارسة الصيد، ضمن قوانين ولوائح، تم وضعها عبر المسابقة الأكثر شعبية لدى جمهور المتسابقين والبحارة.
وجاء سعود محمد الغيلاني من فريق الطيار في المركز الثاني، بوزن 32,06 كيلو، وتبعه محمد جمعة الزعابي، من فريق عزام بوزن 29,46 كيلو، وسجلت الجولة تسليم 47 سمكة، من مختلف المشاركين والبحارة، في رقم قياسي أيضاً تشهده البطولة.
وقام بتكريم الأبطال في الختام، ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي مدير البطولة، بالإضافة إلى أيوب الخاجة من دلما مارين.
وسجلت الجولة نجاحاً مبهراً بالمشاركة القوية والأرقام العالية التي وصلت إليها من خلال النواخذة والبحارة الذين أسهموا في صناعة أجواء متميزة للحدث، عبر تطبيق القوانين واللوائح في المنافسة التي تحيي الموروث البحري للمجتمع الإماراتي.

أبوظبي
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نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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