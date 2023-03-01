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«الإمبراطور» يتسلح بالأرقام الإيجابية

«الإمبراطور» يتسلح بالأرقام الإيجابية
1 مارس 2023 14:05

 
مراد المصري (دبي)

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أكمل الوصل تحضيراته لمباراة الظفرة يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويتسلح «الإمبراطور» بأرقامه الإيجابية أمام منافسه، وتطلعه إلى خوض المباراة في استاد حمدان بن زايد بطاقة استيعابية مناصفة بين الفريقين، بعد موافقة الظفرة على منح 50% من مدرجاته للجمهور الزائر.
وفي 25 مباراة سابقة أمام الظفرة، حقق الوصل 12 فوزاً، واللافت أنه لم يخسر في آخر 6 مواجهات أمام «الفارس»، محققاً أربع انتصارات وتعادلين، ويبحث عن الفوز الرابع على التوالي إجمالاً بالدوري، في ظل الصحوة التي يمر بها الفريق، بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي، الذي عرف كيف يستخرج الأداء الفني الأفضل مع مرور الوقت.
وتعتبر المباراة خاصة للهداف فابيو ليما «12 هدفاً»، كما أنه أسهم بـ 18 هدفاً في 13 مباراة أمام الظفرة، بعدما قدم أيضاً 6 تمريرات حاسمة، على أمل أن يواصل أداءه المتميز في المباراة المقبلة أيضاً.
ويدرك الوصل أنه يدخل مرحلة مهمة للغاية من الموسم، لمحاولة تحقيق لقب، وعدم الخروج خالي الوفاض، كما هو حاله في سنوات الاحتراف، حيث يلتقي الظفرة، ثم يواجه بني ياس الثلاثاء المقبل، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، على أن يلتقي مع الشارقة11 مارس، في ثلاث مواجهات، من شأنها أن ترسم الكثير من ملامح ما تبقى من مشواره.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الظفرة
فابيو ليما
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