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الرياضي

«اختراع جديد» للمشجعين في «مونديال السيدات»

«اختراع جديد» للمشجعين في «مونديال السيدات»
1 مارس 2023 13:38

القاهرة (د ب أ)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنظيم مهرجان للمشجعين بجميع المدن التسع التي ستستضيف بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023.
وذكر «فيفا» عبر موقعه الرسمي اليوم: «ستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها مهرجان المشجعين في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات، التي ستشهد في نسخة هذا العام العديد من الأحداث والأنشطة غير المسبوقة». وأضاف: «سيكون الدخول مجانياً لجميع مواقع مهرجان المشجعين خلال البطولة التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا، كما ستكون فعاليات المهرجان مفتوحة أمام الزوار من جميع الأعمار، إذ ستوفر لهم وجهة رائعة للتسلية بأفضل العروض الموسيقية والترفيهية والتعرف على الثقافات المحلية وتذوق أشهى المأكولات والمشاركة في ألعاب مسلّية، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم للسيدات على شاشات عملاقة في كل موقع من المواقع التي تستضيف المهرجان».
وقالت فاطمة سامورا الأمين العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم: «سواء كنتم من المشجعين الشغوفين بكرة القدم أو من الذين بدأ اهتمامهم باللعبة مؤخراً، فإن مهرجان المشجعين يوفر مساحة ترفيهية رائعة تقرِّب بين الناس وتجمعهم في سياق يتجاوز حدود كرة القدم».
وأضافت: «تتمثل مهمتنا في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، ورياضة شاملة ومتاحة للجميع، وتشكِّل مثل هذه الأحداث المذهلة فرصة سانحة لخوض تجربة كرة القدم بطرق جديدة وفي بيئة مهرجانية ملؤها المتعة والتسلية».

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