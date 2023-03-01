ألكاراس ينسحب من «أكابولكو»

أكابولكو (أ ف ب)

انسحب الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثاني عالمياً، من دورة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب (500 نقطة) بداعي إصابة في فخذه، وفق ما أعلن المنظمون.

وانسحب أيضاً البريطاني كاميرون نوري بداعي الإرهاق، بعد أن تواجه اللاعبان في نهائيين على التوالي، إذ توج الإسباني في بوينوس أيرس قبل أسبوعين قبل أن يثأر منه البريطاني في نهائي ريو دي جانيرو الأحد الماضي.

وكان من المقرر أن يخوض اللاعبان مباراتيهما في أكابولكو ضد الأميركي ماكينزي ماكدونالد والفرنسي أدريان مانارينو.

وغرّد ألكاراس: «للأسف لن أتمكن من اللعب في أكابولكو، لدي إجهاد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن ما سيبعدني لعدة أيام، وفقاً للفحوصات التي أجريناها هذا الصباح».

وتابع: «أنا حزين حقاً لأنني لا أستطيع المنافسة هنا، ولكن حان الوقت الآن للتفكير في التعافي والاستعداد في أسرع وقت ممكن، آمل أن أراكم جميعاً قريباً».

واحتاج ابن الـ19 عاماً الى العلاج خلال المجموعة الثانية من نهائي ريو وتضميد فخذه، قبل أن يخسر تقدمه بمجموعة ومعها المباراة 7-5، 4-6، 5-7.

وفي أبرز المتأهلين الى الدور ثمن النهائي، الايطالي ماتيو بيريتيني بفوزه على السلوفاكي أليكس مولكان 6-0، 1-0 ثم انسحاب الأخير والأسترالي أليكس دي مينور بفوزه على المكسيكي رودريجو باتشيكو مينديس 6-1، 6-2.