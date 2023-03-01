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غنتوت يكشف تفاصيل كأس رئيس الدولة للبولو

غنتوت يكشف تفاصيل كأس رئيس الدولة للبولو
1 مارس 2023 12:30

 
غنتوت (الاتحاد)

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يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤتمراً صحفياً الخميس، للإعلان عن تفاصيل «النسخة 23» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمعدل هانديكاب 18 جول، وتأتي في ختام نشاط النادي لهذا الموسم.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن عدد وأسماء الفرق المشاركة واللاعبين والشركات الراعية ونظام البطولة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وممثل اتحاد البولو، وممثلي الشركات الراعية والفرق المشاركة.
وأوضح خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن كافة الاستعدادات اكتملت لإقامة البطولة السنوية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وإشراف اتحاد البولو ورعاية عدد من الشركات والمؤسسات المساهمة، وتمثل ختام نشاط النادي الرياضي المجتمعي، وتعتبر الأهم والأقوى والأغلى لبطولات الموسم الرياضي، معرباً عن تفاؤله بمشاركة متميزة من الفرق، والتي يمثلها كوكبة من نجوم اللعبة من المواطنين والمحترفين، مما يسهم في ارتفاع المستوى الفني للبطولة التي تشهد منافسة قوية للفوز بالكأس الغالية.

كأس رئيس الدولة للبولو
أبوظبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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