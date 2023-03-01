«فيراري» و«مرسيدس» يتسابقان للتخلص من ظل «ريد بول»

باريس (أ ف ب)

يسعى فريقا فيراري ومرسيدس إلى الخروج من ظل «ريد بول»، عندما يخوضان الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» اعتباراً من الأحد، على أمل التمكن من مجاراة الفريق النمساوي وسائقه الهولندي ماكس فيرستابن المرشح مجدداً للفوز باللقب العالمي.

وسيكون التحدي الأكبر لفيراري التخلص من مشكلة الافتقاد إلى الموثوقية وأخطاء الاستراتيجيات التي كانت عنوان الموسم الماضي، بالنسبة للفريق الإيطالي الحالم بلقبه الأول عند السائقين منذ 2007 وعند الصانعين منذ 2008.

أما بالنسبة لمرسيدس الذي احتكر لقب السائقين طيلة سبعة مواسم متتالية بين 2014 و2020 والصانعين لثمانية مواسم، فعانى الأمرّين الموسم الماضي في التأقلم مع القوانين الجديدة، ويمنّي النفس بأن يكون قد تخلص من مشاكله، لاسيما تلك المتعلقة بالارتدادات.

في 2022، بدت سيارة فيراري الأوفر حظاً لمقارعة «ريد بول»، لكنها عانت من مشكلة الموثوقية، لاسيما في وحدة الطاقة، ومن الأخطاء الاستراتيجية التي قضت على أي أمل لسائقيها شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس في مقارعة فيرستابن، الذي خرج منتصراً في 14 من السباقات الـ22.

ولمواجهة هذه المشاكل، قرر الفريق الإيطالي التخلي عن مدير الفريق ماتيا بينوتو واستبداله بالفرنسي فريديريك فاسور.

على المستوى التقني، عمل الفريق الإيطالي بشكل مكثف على وحدة الطاقة، التي من المتوقع أن تكون أكثر موثوقية، وقبل كل شيء أكثر قدرة على المنافسة مما كانت عليه في عام 2022.

أما بالنسبة للسؤال الشائك الخاص بخياراته الاستراتيجية، فقد أعلن «الحصان الجامح» في نهاية فبراير عن تغيير مؤثر جداً بتنحي الإسباني إيناكي رويدا، المسؤول عن الإستراتيجية، تاركاً المنصب للهندي رافين جاين.

هل ستكون هذه التغييرات كافية لرؤية سيارة فيراري تتألق أخيراً على مدار الموسم؟

وفقاً للبيانات الأولى من الاختبارات، اقتربت سيارة فيراري من ريد بول، لكن استهلاك الإطارات في السباق أكبر بكثير مقارنة مع المنافسين، ما سيشكل أحد العوائق الرئيسية.

بالنسبة للوكلير واستناداً إلى ما شاهده الآن بعد التجارب التحضيرية في البحرين الأسبوع الماضي، قال: «أعتبر أن لدينا سيارة أقل مقاومة للهواء، ومن المفترض بالتالي أن تكون أفضل هذا العام».

وأضاف: «هذا الأمر تسبب في تغيير الخصائص الأخرى بما يتماشى مع ما توقعناه، لكن ما زال يتعين علينا إيجاد الإعدادات الصحيحة» قبل سباق الأحد في البحرين.