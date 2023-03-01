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«صراع ثلاثي» على «التاج العربي» في «واحة ليوا»

«صراع ثلاثي» على «التاج العربي» في «واحة ليوا»
1 مارس 2023 12:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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يستضيف مضمار أبوظبي مساء الخميس، حفل سباقه الثاني عشر للموسم الجديد «2022 -2023»، ويتألف الحفل من 6 أشواط، خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل 910 آلاف درهم.
وفي واحد من أقوى السباقات، يواجه الجواد «ايه اف العجاج» غريمه «أي أس جيزان» في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب واحة ليوا للفئة الثانية، البالغة جائزته 300 ألف درهم، وسيكون بالمرصاد «صني دولوب» صاحب التصنيف البالغ 112.
وسيكون الصراع محتدماً بين الثلاثي «آر بي كنج ميكر»، و«جو ستار»، و«آر بي سترنجس اتاتشد»، في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة، المخصص للخيول في عمر أربع سنوات فقط، والبالغ جائزته 300 ألف درهم.
ويجتذب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 70 ألف درهم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نخبة من الخيول أبرزها «ايه اف راسم»، و«ايه اف هرقل» و«أم أم البلقة».
ويقام السباق الافتتاحي لمسافة 1400 متر على لقب سباق إسطبلات المها للخيول المبتدئة، البالغ جائزته 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة لنيل الفوز «أي اس بدور»، و«أيه اف الفاهم»، و«أيه اف سراجي».
ويتصدر «جل ايد فاوست» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب سباق إسطبلات العنود البالغة جائزته 80 ألف درهم، وينافسه بقوة كل من «جاب يتوعد»، و«اف مصنف».
وفي شوط الختام لمسافة 1400 متر، على لقب سباق إسطبلات دامس البالغة جائزته 80 ألف درهم، تتنافس مجموعة من الخيول المهجنة الأصيلة، يتقدمها كل من «سراب»، و«شيف دو باري»، و«سايلنت ديفنس».

سباقات الخيول
الخيول
مضمار أبوظبي
الخيول العربية الأصيلة
الخيول المهجنة الأصيلة
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