مورينيو يلجأ إلى القضاء!



برلين (د ب أ)



هدد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي لكرة القدم، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكم الرابع ماركو سيرا، بعدما تم طرد مورينيو من المباراة التي خسرها فريقه أمام كريمونيزي 1-2.

وأهدر روما فرصة الصعود إلى المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري، وعاد إلى مقره من دون أي نقاط، بعدما سجل دانييل كيوفاني هدف الفوز في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.

وليست هذه هي المرة الأولى هذا الموسم التي يُطرد فيها مورينيو من مباراة.

وحصل مدرب روما على أوامر بالخروج من الملعب من الحكم ماركو بيتشينيني، بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، وكان فريقه وقتها متأخراً في النتيجة بهدف، وذلك بعد خلاف حدث على مقاعد البدلاء مع الحكم سيرا.

وقال مورينيو لشبكة «دازن»: «أنا انفعالي، ولكني لست مجنوناً، من أجل أن أتصرف بهذه الطريقة، شيئاً ما حدث في البداية، أنا بحاجة لأن أفهم ما إذا كان بإمكاني اتخاذ أي إجراء قانوني». وأضاف: «بيتشينيني منحني البطاقة الحمراء، لأنه لسوء الحظ لم يكن لدى الحكم الرابع القدرة لإدراك ما قاله لي».

وقال: «أريد أن أعرف ما إذا كان هناك تسجيل صوتي، لا أريد الذهاب لحقيقة أن سيرا من تورينو، ونحن سنواجه يوفنتوس يوم الأحد المقبل».

وقال: «للمرة الأولى في مسيرتي، يتحدث معي حكم رابع بطريقة لا تصدق، كان ذلك غير مبرر».

وأضاف: «في نهاية المباراة، ذهبت للتحدث معهم، بيتشينيني الذي كان حكماً رابعاً في آخر مباراة، عندما تم طردي، طلب مني الاعتذار لسيرا».

وقال: «قلت لسيرا إنه ينبغي عليك أن تشرح ما حدث، ولكن لديه مشاكل في الذاكرة».