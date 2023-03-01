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مبخوت.. موعد مع «البصمة 200» في الدوري

مبخوت.. موعد مع «البصمة 200» في الدوري
1 مارس 2023 11:05

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تتركز الأنظار مع استئناف «دوري أدنوك للمحترفين»، ودوري المحترفين تحت 21 عاماً، بإقامة مباريات «الجولة 18» في المسابقتين بداية من الخميس، على سباق «الهدافين المواطنين»، في البطولتين على التوالي.
ويشهد الموسم الحالي 2022- 2023، إجمالاً تألق 7 أسماء على صعيد «المواطنين» في تسجيل الأهداف في «دوري أدنوك للمحترفين»، «دوري تحت 21»، «دوري الدرجة الأولى»، «دوري الشباب 21»، بقيادة علي مبخوت مهاجم الجزيرة، والاسم الأبرز للهداف التاريخي لدوري الإمارات، بجانب المهاجم أحمد النقبي مهاجم اتحاد كلباء.
وتضم قائمة «النجوم السبعة» للهدافين المواطنين في الموسم الحالي، بجانب مبخوت والنقبي، ثلاثي «التوب 10» لدوري المحترفين «تحت 21»، مبارك سالم «الوحدة»، عيسى خلفان «العين»، محمد يوسف «شباب الأهلي»، فيما يعد إبراهيم المسماري لاعب مصفوت الاسم الأبرز على صعيد المهاجمين المواطنين في «دوري الأولى»، إضافة إلى سعيد الشميلي لاعب رأس الخيمة في «دوري الشباب تحت 21».
وتترقب جماهير «فخر أبوظبي» احتفال علي مبخوت الهداف التاريخي للجزيرة ودوري الإمارات، بالهدف 200 في سجله، بعدما رفع رصيده إلى 197 هدفاً بنهاية «الجولة 17» للدوري، ويحتل مبخوت حالياً «وصافة» هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 16 هدفاً، قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام مضيفه الشارقة مساء غد بـ «الإمارة الباسمة»، ويعد مبخوت هدافاً لمواجهات الفريقين برصيد 10 أهداف.
ويشهد سباق الهدافين في دوري المحترفين تحت 21 عاماً، وجود الثلاثي مبارك سالم «الوحدة»، عيسى خلفان «العين»، محمد يوسف «شباب الأهلي»، في قائمة «التوب 10» برصيد 8 أهداف لكل لاعب، في الوقت الذي يتصدر فيه نيافا هيرمان لاعب الجزيرة المقيم والمعار إلى الظفرة القائمة برصيد 10 أهداف.
ويقف إبراهيم خميس المسماري مهاجم مصفوت وحيداً في قائمة «توب 20» لهدافي دوري الدرجة الأولى برصيد 8 أهداف، ليكون أبرز الأسماء على صعيد المهاجمين المواطنين في «الهواة»، في الوقت الذي احتفل فيه سعيد الشميلي مهاجم رأس الخيمة بحصد المركز الرابع لقائمة هدافي دوري الشباب تحت 21 عاماً برصيد 11 هدفاً.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري تحت 21
علي مبخوت
الجزيرة
دوري الدرجة الأولى
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