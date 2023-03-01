دو بول: منتخب «سكالونيتا» الأفضل في تاريخ الأرجنتين!



أنور إبراهيم (القاهرة)



شدد الأرجنتيني رودريجو دو بول «28عاماً» لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، ومنتخب «التانجو» بطل «مونديال 2022»، على أنه وزملاؤه يمثلون أفضل منتخب في تاريخ الأرجنتين.

وأشاد في حديث لشبكة «تي واي سي سبورتس» بالمدرب ليونيل سكالوني، مشيراً إلى أنه استحق هذا الإنجاز، لأنه بدأ مع الفريق من «القاعدة»، كما أشاد بجميع اللاعبين الذين يرتدون قميص المنتخب، وفي مقدمتهم القائد ليونيل ميسي، وبقية اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق.

وأوضح دو بول أن أهم شيء تميز به هذا المنتخب خلال مسيرته الطويلة التي شهدت 36 مباراة بلا هزيمة قبل انطلاق «مونديال قطر»، وهزيمة وحيدة في افتتاح مباريات «التانجو» في كأس العالم أمام السعودية، هو روح «الصداقة والأخوة» التي نشأت بين اللاعبين، وتلاحمهم وقربهم من بعضهم البعض، سواءً داخل غرفة الملابس، أو على أرض الملعب.

حديث دو بول عن «أفضلية» هذا الجيل من اللاعبين على كل المنتخبات الأرجنتينية السابقة، قد يثير حفيظة كثيرين في بلاده، على حد قول شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، خاصة أولئك الذين يعتبرون أن منتخب مارادونا هو الأفضل في تاريخ البلاد.

دو بول، الذي تراجع مستواه كثيراً مع «الأتليتي» منذ عودته من كأس العالم الأخيرة، لدرجة أن إدارة النادي تفكر في التخلص منه بنهاية هذا الموسم ، يثمّن دور «الجماعية» داخل الفريق، ومعرفة كل لاعب لدوره على وجه التحديد، والعلاقة الوثيقة بين اللاعبين. وقال: أعتقد أن الأمر انتهى بنا إلى تشكيل أفضل منتخب أرجنتيني، وهو منتخب «سكالونيتا» نسبة إلى المدير الفني ليونيل سكالوني، وهى التسمية التي التصقت بالمنتخب، منذ حصوله على كأس العالم الأخيرة.

وأضاف: لا أقول ذلك من فراغ، أو من منطلق غرور، أو أنانية، وإنما عن إيمان راسخ، بأن منتخبنا الذي أحرز النجمة الثالثة في «مونديال قطر» هو الأقوى والأكثر تلاحماً وانسجاماً عن أي منتخب أرجنتيني سابق.

وتحدث دو بول عن الهزيمة الوحيدة التي مني بها «التانجو» في مستهل مبارياته في «مونديال 2022»، أمام السعودية، وقال: تجاوزنا هذه الخسارة سريعاً، وعثرنا على «مفتاح التفاهم» فيما بيننا، وأوجدنا علاقة وثيقة مع الجماهير الغفيرة التي ساندتنا بقوة، في بقية مبارياتنا، إلى أن عدنا بالكأس إلى بوينوس أيرس.

وقال: الناس رأوا فينا، إننا كنا أشبه بمشجعين، يمكنهم الدفاع بجسارة وحمية عن قميص المنتخب وعلم الوطن.

وأضاف: لا أريد أن يغضب مني أحد، فالأرجنتين تملك تاريخاً مهماً وحافلاً وثرياً في أهم بطولة كروية عالمية.