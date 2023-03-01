«السيتي».. العبور السهل



لندن (أ ف ب)

بلغ مانشستر سيتي ربع نهائي كأس إنجلترا، بفوزه على مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 3-صفر في الدور الخامس.

وأراح مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا هدافه النرويجي إرلينج هالاند، وأشرك بدلاً منه الأرجنتيني خوليان ألفاريس، بالإضافة إلى فيل فودن مكان جاك جريليش في مركز الجناح الأيمن.

ونجح فودن في افتتاح التسجيل، مستغلاً تمريرة من الجزائري رياض محرز، بعد مرور 7 دقائق.

وأضاف فودن الثاني بتمريرة من ألفاريس، المتوج بطلاً للعالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، قبل نهاية المباراة بربع ساعة،

وسرعان ما اختتم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لسيتي ف الدقيقة 81.

ولا يزال السيتي يحارب على 3 جبهات، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتزع التعادل من لايبزج الألماني 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحقق بلاكبيرن من دوري «تشامبيونشيب» مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه ليستر سيتي حامل لقب المسابقة عام 2021 بفوزه عليه 2-1 في عقر داره.

وعانى ليستر سيتي كثيراً في مطلع الموسم وواجه مدربه براندن رودجرز ضغوطات كبيرة، بيد أن الفريق حقق نتيجتين لافتتين في الدوري مؤخراً بفوزه على مضيفه استون فيلا 4-2، ثم على ضيفه توتنهام 4-1، لكنه عاد وسقط في آخر مباراتين في الدوري أيضاً أمام مانشستر يونايتد صفر-3 ثم أرسنال صفر-1.

وعاد برايتون من أرض ستوك سيتي بالفوز بهدف سجله إيفان فيرجسون في الدقيقة 30.

وتغلب فولهام على ليدز يونايتد بهدفين سجلهما البرتغالي جواو باولينيا «21» ومانور سولومون «56».