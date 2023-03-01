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ديوكوفيتش يحطم رقم جراف

ديوكوفيتش يحطم رقم جراف
1 مارس 2023 09:08

 
دبي (رويترز) 

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قال نوفاك ديوكوفيتش، إن عودته لصدارة التصنيف العالمي للتنس، بدت وكأنها إنجاز كبير، بعد عام من الاضطرابات، حيث اضطر للغياب عن العديد من البطولات، بما في ذلك بطولتان من الأربع الكبرى، إلا أن اللاعب الصربي يتوقع معركة طويلة على الصدارة في 2023.
وغاب ديوكوفيتش عن بطولة أستراليا المفتوحة عام 2022، ورحلته السلطات من البلاد، بسبب عدم تلقيحه ضد «كوفيد-19»، قبل أن يعود هذا العام، ليحقق لقبه العاشر في ملبورن بارك والبطولة 22 الكبرى، واستعادة صدارة التصنيف العالمي.
واضطر للغياب عن بطولات العام الماضي في الولايات المتحدة، بما في ذلك بطولة أميركا المفتوحة، حيث لم يتمكن من دخول البلاد بسبب رفضه التطعيم ضد كورونا.
وقال ديوكوفيتش للصحفيين عقب فوزه على توماس ماتشاك في دبي: أعتقد أن هذه أقل عدد من النقاط أحصل عليها في صدارة التصنيف العالمي، هذا يحدث، لا يرجع ذلك فقط إلى ظروفي التي لم تمكني من اللعب في بطولتين من البطولات الأربع الكبرى، وكل ما حدث العام الماضي، ولكن أيضاً بسبب لاعبين آخرين، فقد غاب بعض اللاعبين عن البطولات الكبرى بسبب الإصابات، وبعضهم لا يتمتع بأكبر قدر من الاتساق.
وأضاف: أعتقد أن هذا يجعل الإنجاز أكبر، على الأقل في فريقي وعيني، أنا أشعر بفخر كبير، أعمل بجدية مثل أي شخص آخر، أنا ملتزم حقاً بهذه الرياضة وأحاول.
ودخل ديوكوفيتش الآن أسبوعه 378، باعتباره المصنف الأول عالمياً، متجاوزاً الرقم القياسي للألمانية شتيفي جراف لعدد الأسابيع في صدارة هذه الرياضة، ولكنه قال إن اللاعبين الأصغر سناً مثل كارلوس ألكاراز وستيفانوس تيتيباس سيلحقون به في النهاية.
وقال ديوكوفيتش: هؤلاء اللاعبين يلعبون بمستوى عال باستمرار، إنهم يشاركون في الكثير من البطولات، أنا لا ألعب كثيراً، ولا أخطط للعب لأسابيع عديدة كما يفعلون، وفي النهاية يتصدرون التصنيف، ثم أستعيده مرة أخرى، ثم يأخذونه مرة أخرى، ندور في دوائر. 

دبي
التنس
نوفاك ديوكوفيتش
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