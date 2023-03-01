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مبابى يكشف سر تشجيع ميلان!

مبابى يكشف سر تشجيع ميلان!
1 مارس 2023 08:29

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
رغم أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابى «24عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يشجع ريال مدريد الإسباني، منذ نعومة أظافره، ويضع صور النجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان في غرفته الخاصة، ولا يتردد في أي مناسبة في إبداء أعجابه بـ «الدون»، وكونه مثله الأعلى، إلا أنه اعترف بأنه لو شاءت الظروف أن يلعب في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، فإنه سيختار «إيه سي ميلان»، وليس أي نادٍ آخر.
وكان أحد المشجعين الإيطاليين، سأل «فتى بوندي المدلل»، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي «The best» عن النادي الذي يفضل الانضمام إليه، إذا لعب في إيطاليا مستقبلاً، رد عليه مبابى قائلاً: إذا ذهبت للدوري الإيطالي، لن ألعب إلا لـ «الروسونيري». وحكى مبابى قصته مع «إيه سي ميلان»، في مناسبة أخرى لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» قائلاً: عندما كنت طفلاً، كان عندي مربية إيطالية، وقضيت وقتاً طويلاً مع عائلتها، وكانوا جميعاً يشجعون «الروسونيري»، وبسببهم شجعت هذا الفريق، وشاهدت العديد من مبارياته.
غير أن بعض المصادر الصحفية الفرنسية قالت إن فرص لعب مبابى في إيطاليا ضعيفة جداً، نظراً لضعف ميزانيات أندية الدوري الإيطالي في الوقت الحالي. 

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يذكر أن مبابى جدد عقده مع سان جيرمان في الصيف الماضي حتى «صيف 2025»، ولكن عقده به بند يعطيه حرية الرحيل في «صيف 2024»، وستكون وجهته المقبلة ريال مدريد على الأرجح.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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ميلان
ريال مدريد
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