أحمد بن سعيد يرعى بطولة البادل تنس في دبي

دبي (الاتحاد)

أبرمت «دناتا للسفريات الحكومية»، التابعة لدناتا للخدمات الجوية والسفر العالمية، شراكة مع «دو» وشبكة الإذاعة العربية ومجلس دبي الرياضي، لإطلاق بطولة بادل تنس جديدة للموظفين الحكوميين في شهر مارس الجاري.

وشهد الإعلان عن الحدث سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووقع سموه قميصاً مقدماً من أكاديمية «وورلد بادل»، يمثل مكان إقامة البطولة المقبلة.

وقال سموه: «ستوفر بطولة دناتا للبادل أمام المشاركين والمشجعين فرصة رائعة لتجربة قوة الرياضة والفوائد التي تجلبها. ونحن في مجموعة الإمارات ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في تعزيز الصحة وإلهام الناس وبناء فرق قوية. وتؤكد الأنشطة التي نرعاها التزامنا طويل الأمد بدعم الأحداث والمبادرات التي تساهم في رفاهية المجتمعات».

ومن خلال تبنّيها واحدةً من أسرع الرياضات نمواً في العالم من حيث المشاركة، أطلقت «دناتا للسفريات الحكومية» فعالية البادل للتواصل مع الهيئات الحكومية في دبي، وهو ما يتماشى مع رؤية دبي وأهدافها لتصبح أسعد مدينة على وجه الأرض، وتزويد المواطنين والمقيمين بفرص لاعتماد أسلوب حياة نشط وصحي.

وأعرب فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو عن سعادته للتعاون مع دناتا للسفريات الحكومية لدعم تسريع الابتكار التكنولوجي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة. وقال: «في إطار جهودنا المستمرة لدعم رؤية 2030 وتحسين الحياة من خلال تقديم أحدث وأفضل التقنيات للعملاء، سيعمل خبراء دو خلال هذا الحدث على استكشاف إمكانات ChatGPT، ومن خلال الوصول إلى مليون مستخدم في خمسة أيام فقط، فإن منصة الذكاء الاصطناعي سوف تدعم تمكين الأعمال، وتساهم في تعزيز قدراتنا ورفع الكفاءة».

وتنطلق البطولة الأربعاء المقبل في «أكاديمية دبي العالمية للبادل»، ويمكن لأفراد الجمهور الحضور لمشاهدة الدور النهائي، والمشاركة في سلسلة من السحوبات والألعاب والعديد من الفعاليات الترفيهية.