مدرب منتخبنا للجو جيتسو: الصدارة الآسيوية خطوة على طريق ذهب الآسياد

بانكوك (وام)

أكد رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني للجو جيتسو، أن مكاسب المنتخب كثيرة من المشاركة في البطولة الآسيوية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، في مقدمتها الاحتفاظ باللقب القاري، والتأكيد على أن منتخب الإمارات يبقى الرقم الصعب في كل المنافسات، فضلاً عن التعرف على مستوى المنافسين المحتملين للاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في هانج شو الصينية خلال شهر أكتوبر من 2023.

وكان منتخبنا الوطني قد أحرز 16 ميدالية ملونة خلال مشاركته بالنسخة السابعة من البطولة الآسيوية للجو جيتسو التي أقيمت على صالة رانج سيت بالعاصمة تايلاند، وتوزعت الميداليات بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، حافظ بها أبطال الإمارات على اللقب الآسيوي.

وأوضح البرازيلي رامون ليموس قبل مغادرة المنتخب عائداً إلى الإمارات، أنه من المكاسب المهمة في البطولة أيضاً الاطمئنان على مستوى اللاعبين واللاعبات من خلال قياس مؤشر التطور لأدائهم، بعد مرحلة الإعداد والمعسكر الخارجي الطويل في سيدني، واكتساب الخبرة الدولية لعدد من اللاعبين الصاعدين، والحصول على فرص الاحتكاك القوية بأقوى البطولات القارية، حيث إن هذه البطولة شهدت المشاركة الأوسع من المنتخبات، بواقع 30 منتخباً، والأضخم من حيث عدد اللاعبين واللاعبات بواقع 581 لاعباً ولاعبة.

وعما إذا كانت نتائج المنتخب في آسيا جاءت متطابقة مع توقعاته قبل البطولة، قال: «بالفعل كنا نتمنى الفوز بالذهب في كل الأوزان، لكن النتائج التي حققناها جاءت منطقية، لأننا لسنا وحدنا في البطولة، ولسنا وحدنا في آسيا، إلا أن أكثر ما أسعدني هو ظهور لاعبين شباب جدد منهم سعيد الكبيسي ووصوله للنهائي أمام فيصل الكتبي في وزن 85 كجم، وضمان الذهب والفضة أيضاً في وزني 62 كجم، و56 كجم، فضلاً عن الفوز الآسيوي الأول المستحق لعبدالله الكبيسي في وزن 94 كجم، والثاني لمحمد السويدي في وزن 69 كجم».

ورداً على سؤال حول منافسي المنتخب المحتملين في الآسياد بالصين، قال ليموس: «إن منتخبات كازاخستان وأوزبكستان وتايلاند ومنغوليا وكوريا الجنوبية شهدت تطوراً ملحوظاً في مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، كما أن هناك بعض الأوزان التي تتميز فيها البحرين والأردن وإيران، نحن نرصد كل ذلك، وأن الشيء الذي يدعو للاطمئنان أن المشاركة في الآسياد ستكون في الأوزان 62 و69 و77 و85 كجم، منها 3 أوزان حققنا فيهم الذهب، ووزن 77 حصلنا فيه على البرونزية، هذا مؤشر يعطي العديد من الدلالات، لكننا لن نتوقف عنده، ونعلم أننا أمام الكثير من التحديات والبطولات الكبرى في عام 2023، الآسياد واحدة منها، وبطولة العالم تحت مظلة الاتحاد الدولي في منغوليا محطة مهمة، فضلاً عن بطولة ألعاب الصالات بتايلاند، وبطولة الألعاب القتالية العالمية في المملكة العربية السعودية، وكل هذا يتطلب منا جهداً كبيراً في الإعداد والتجهيز خلال الشهور المقبلة».

وتابع ليموس: «عند العودة سيحصل اللاعبون على راحة، ينضموا بعدها إلى أنديتهم للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومنهم من يستعد للمشاركة في البطولة الوطنية لرابطة محترفي الجو جيتسو (AJP) بالقاهرة، وبطولة أبوظبي جراند سلام بالعاصمة البريطانية لندن، ولكن المؤكد أن هناك معسكرات داخلية وخارجية بعضها قصير وبعضها طويل سوف نقيمها لإعداد المنتخب للمشاركة في بطولة العالم بمنغوليا، ثم دورة الألعاب الآسيوية بهانج شو الصينية».

شما الكلباني: نسير في الاتجاه الصحيح

عبرت شما الكلباني عن سعادتها بالفوز بالذهبية الآسيوية الثانية في تايلاند بعد حصولها على الذهبية الأولى في البحرين العام الماضي، مؤكدة أن منافسات تايلاند كانت أقوى، وأنها استفادت كثيراً منها على مستوى الخبرة الدولية، وتشعر بالراحة والاطمئنان بأنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وقالت شما: «كانت أصعب مواجهة لي في البطولة هي الأولى، لأن القلق كان يسيطر علي فيها، وبمجرد الفوز فيها، عادت إلى الثقة، وواصلت مسيرتي حتى النهائي الذي حسمته بدفع المنافسة للاستسلام بعد دقيقة واحدة، ربما لم أكن أخطط للفوز بالاستسلام في النهائي، ولكني عندما أتيحت لي الفرصة قررت ألا أضيعها».

وكانت البطلة الإماراتية شما الكلباني هي اللاعبة الوحيدة التي حققت برونزيتين للإمارات في دورة الألعاب العالمية «برمنجهام 2022» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن التحدي القادم لها في المستقبل قالت شما: «تبقى دورة الألعاب الآسيوية ذات قيمة كبرى، وعلى رأس الأولويات، وسوف أستعد لها بكل قوة، من غير التقليل من أهمية بطولات العالم، وألعاب الصالات والألعاب القتالية العالمية».