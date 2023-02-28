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الرياضي

«القمة العالمية للقيادات الرياضية» تنطلق في أبوظبي اليوم

«القمة العالمية للقيادات الرياضية» تنطلق في أبوظبي اليوم
1 مارس 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية «ليدرز» اليوم، وعلى مدار يومين، ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي ومبادراته المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضة العالمية.
وتناقش القمة المرتقبة، التي تعقد في مركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس بمشاركة أكثر من 450 من قادة الرياضة العالميين، أبرز مستجدات الرياضة العالمية بما فيها مستلزمات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتأثير نجوم الرياضة العالمية في تأجيج حماس الجماهير.
كما تناقش العديد من الظواهر الإيجابية في عالم الرياضة والإقبال الشديد، الذي تشهده بعض الألعاب، والعديد من المحاور المتعلقة بشؤون التسويق والرعاية، والفرق الرياضية، ومختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الرياضة العالمية.
وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تحظى أبوظبي بمكانة مرموقة على خريطة الرياضة العالمية، بالشراكة مع مختلف الاتحادات والهيئات الدولية والعالمية الرياضية، لتصبح مركزاً لعقد المؤتمرات الدولية وبؤرة للقرار الرياضي».
وأضاف: «نستضيف النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية المرتقبة، بمشاركة مجموعة من أصحاب القرار الرياضي على مستوى العالم، ونتطلع للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المؤتمر، سعياً منا للتطوير والوصول إلى آفاق متقدمة، ما يعزز من توجهاتنا وخططنا المدعومة من القيادة الرشيدة للنهوض بالقطاع الرياضي».
وتعقد في اليوم الأول عدة جلسات بعناوين مختلفة منها «رؤية النجوم: الملاكمة والرياضيين المشاهير»، «القيادة»، «الإلهام والطموح والعمل: قيادات الرياضة النسائية في المنطقة»، «إعادة التشكيل والإصلاح: الابتكارات الرئيسية للكريكيت»، التعريف بأبوظبي 360.
وتتواصل أعمال القمة في اليوم الثاني بطرح العديد من القضايا للمناقشة، منها تطور الدوري السعودي لكرة القدم، وقوة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وإرث مونديال قطر وتأثيره الاجتماعي، وعلاقات رعاة الرياضة، وغيرها العديد من المواضيع.

قمة القيادات الرياضية العالمية
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مجلس أبوظبي الرياضي
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