سيدات القوس والسهم في «الصدارة العربية»

دبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة نورا المرزوقي عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، رئيس لجنة رياضة المرأة، أن تصدر سيدات الإمارات لأعلى تصنيف عربي في القوس المحدب «إناث»، والثاني عربياً في القوس المركب، يرسخ مكانة المرأة الإماراتية المبتكرة والمبدعة في شتى المجالات.

وأضافت: بالرجوع إلى التصنيف العالمي عبر بوابة الاتحاد الدولي في أواخر شهر يناير 2023، فإن الإمارات، جاءت في المركز 44 برصيد 32 نقطة في فئة القوس المحدب «إناث»، والأولى عربياً في هذه الفئة، بالإضافة إلى المركز 56 عالمياً والثاني عربياً في فئة القوس المركب «إناث»، والمركز 59 في فئة المزدوج من أصل ما يزيد على 180 دولة تابعة للاتحاد الدولي للقوس والسهم.

وأوضحت المرزوقي أن هذه المحصلة المتقدمة والمشرفة في التصنيف الدولي والعربي، تتوّج الاستراتيجية المعتمدة من طرف اتحاد القوس والسهم، بتوجيهات من الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد واللجنة المكلفة بالمرأة، لتشجيع الفتاة الإماراتية على ممارسة رياضة القوس والسهم بفئاتها المختلفة، وضمان الاستمرارية رغم ظروف التدريب التي تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.