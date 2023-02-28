العطية يواصل التقدم في «رالي أبوظبي الصحراوي»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق القطري ناصر العطية، الفائز بالمرحلة الأولى فوزاً آخر في مرحلة أدنوك للتوزيع «الثانية» من النسخة الـ 32 من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويستمر حتى الثالث من مارس.

بينما حل يزيد الراجحي في المركز الثاني، وجاء مارتن بروكوب في المركز الثالث، في المرحلة، التي انطلقت صباح امش من منطقة بو الذياب وصولاً إلى قصر السراب، لمسافة خاصة تبلغ 257 كلم، ومسافة انتقالية تبلغ 108كلم.

وبعد فشل سيباستيان لوب أمس بسبب مشاكل ميكانيكية عند نقطة المراقبة 38، انطلق في المركز الحادي عشر، بينما اضطر زميله بالفريق جيرلاين شيشيريه إلى الانسحاب من الحدث بعد معاناته من دوار شديد.

وزاد ناصر العطية بشكل كبير من فرصه في تحقيق فوز رابع بلقب رالي أبوظبي الصحراوي، بعدما فاز بالمرحلة الثانية بالإضافة إلى 5 نقاط مصاحبة للمرحلة، لكن لوب، الذي حصد 4 نقاط لإحرازه المركز الثاني، كالعادة، لن يستسلم.

ومرت المرحلة إلى الشمال من مدينة ليوا واتجهت إلى الجنوب الغربي على امتداد الوديان والتلال، حيث المزيج من التسلق العرضي والمنحدرات الدراماتيكية باتجاه نقطة المراقبة عند نفق طريق غياثي. ثم اتجهت غرباً لاجتياز تضاريس أكثر صعوبة. ومضى المسار القصير عبر مزيج من أنواع الكثبان الرملية المختلفة باتجاه نقطة إعادة التزود بالوقود عند تقاطع الطريق E90 «العرادة»، ومن ثم عبور وديان الهلال في ليوا، حيث التف المسار إلى الجنوب من حقل شاه النفطي إلى حميم. يلي ذلك انتقال قصير عبر المدينة، ومسار نهائي عبر الكثبان الرملية المتوسطة إلى مخيم قصر السراب المؤقت. حيث شملت المرحلة على 47% كثبان رملية و40% رمال و10% بحيرة جافة و3% أسفلت.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: تعد مرحلة أدنوك للتوزيع، من أكثر المراحل صعوبة، كما أن التحديات التي يواجهها المنافسون شديدة، ونحن نوفر بكل سرور احتياجات المنافسين من الطاقة كجزء من استراتيجيتنا العالمية لتقريب حلول الطاقة من المجتمع. ويسرنا أن نكون جزءاً في مثل هذا الحدث، وأن تتاح لنا الفرصة للتعبير عن التزامنا بالتميز الرياضي وتعزيز سمعتنا وسمعة أبوظبي كمركز عالمي لرياضة السيارات.

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية وعضو مجلس الإدارة: كانت المرحلتان أكثر إثارة، وفاقتا أعلى توقعاتنا، لقد تعين على المنافسين التعامل مع الطبيعة بأقسى تضاريسها، ويسرني أن أرسل تحياتي لجميع المنافسين في الرالي. وأود أيضاً أن أتقدم بالشكر لجميع من شارك في إنجاح هذا الحدث الرياضي الذي يعادل أي حدث رياضي كبير في العالم.

وفي فئة رالي جي بي للدراجات، اعتلى منصة المرحلة الثانية لوشيانو بينافيديس بينما تراجع الفائز بالمرحلة الأولى بابلو كوانتينيلا إلى المركز التاسع. وبذلك يكون بينافيديس قد صعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للرالي في فئته، بينما لا يزال كوينتانيلا في المركز الثاني للترتيب العام في فئته، ومع تقدم فان بيفرين، لا تزال هذه الفئة مهيأة لحصول كورنيجو برايس وبرانش وهويز على مراكز على المنصة.

وعلق لوشيانو بينافيديس على فوزه بمرحلة في تاريخ رالي أبوظبي الصحراوي قائلاً: أشعر أنني بحالة جيدة حقاً، بالطبع. الفوز بمرحلة أخرى هو شيء مميز حقاً. كان الأسبوع الماضي صعباً للغاية بالنسبة لي مع كيفن بينافيديس «شقيق لوشيانو»، فقد أصيب قبل الحدث أثناء التدريب في حادث، بالإضافة إلى جلسات تدريبية صعبة، والعديد من التقلبات. لذا فإن تحقيق فوز آخر أخيراً واستعادة ثقتي هو أمر رائع حقاً، وهذا من أجل كيفن.

وشكلت مرحلة أدنوك للتوزيع الجزء الأول من سباق فئة الدراجات النارية (دراجات نارية ودراجات كوادس)، ولا يسمح هذا بأي دعم ميكانيكي أو قطع غيار غير تلك التي يحملها الدراج، بالإضافة إلى التوقف في مركز التوقف طوال الليل، مما يعني أنه لا يمكن للدراجين صيانة دراجاتهم حتى نهاية مرحلة اليوم.

وحل بابلو كوينتانيلا من فريق مونستر هوندا تيم، في المركز التاسع اليوم، بفارق 6 دقائق و55 ثانية خلف بينافيدس. وقال: واجهت مشاكل في الصباح، لذلك كنت أقود بحذر شديد، لقد كان كبار الدراجين الآخرين على استعداد لمواجهة التحدي، لكن بشكل عام أبليت بلاءً حسناً ولم تكن هناك مشاكل مع الدراجة، بدا اليوم طويلاً جداً، وأنا أتطلع إلى التحدي الجديد.

شهدت المرحلة الثانية من الرالي دراجات اتش آر سي في مقدمة الترتيب العام. وحلت أربع دراجات هوندا ضمن المراكز السبعة الأولى مع في بي إيه وكوانتيلا في أول مركزين وكورنيجي رابعاً، وجاء باربيك سابعاً بفارق 5 دقائق عن متصدر الدراجات، لذلك لم يتم تحديد أي شيء في الدراجات حتى لو كانت هوندا تهيمن على بداية السباق.

نتائج المرحلة الثانية

T1 المرحلة 2

1. ناصر العطية 3:33:39

2. يزيد الراجحي +12:14

3. مارتن بروكوب + 14:55

T3 المرحلة 2

1. سيث كوينتيرو

2. أوستن جونز +

3. ماتياس إكستروم +

T4 المرحلة 2

1. روكاس باكيوسكا

2. باو نافارو. +

3. منصور الحلي +