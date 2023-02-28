«الجودو» إلى الدوحة للمشاركة في البطولة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر البلاد اليوم، بعثة منتخب شباب الجودو، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في البطولة العربية الـ 21 لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها الدوحة اعتباراً من اليوم وحتى 5 مارس الحالي.

يترأس بعثة منتخبنا محمد جاسم أمين السر المساعد، وتضم معه الحكم الدولي المرافق أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وشعبان السيد المدير الإداري للمنتخب و6 لاعبين في مختلف الأوزان، وهم: سعيد النقبي، خليفة الحوسني، حارب عبد الرحمن، جورام أرام، منصور عبدالرحمن، وخالد وليد، بجانب مدرب منتخب الشباب الياباني أشيدو كوكي.

وتأتي مشاركة المنتخب الصاعد في إطار استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات والبطولة العمرية للفئات السنية الصغرى، التي ينظمها الاتحاد بالفجيرة خلال الفترة من 16 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى، ينتظر منتخب الجودو الأول، ظهر يوم غدٍ، سحب قرعة بطولة طشقند جراند سلام للجودو لعام 2023، التي ينظمها اتحاد أوزبكستان للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، والتي تشهد مشاركة 380 لاعباً ولاعبه من 51 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها 5 دولة عربية، هي الإمارات، السعودية، مصر، الجزائر، ولبنان، والتي تعتبر من أقوى بطولات الجراند سلام للجودو لمشاركة منتخبات أوزبكستان البلد المستضيف، الذي يشارك بعدد 56 لاعباً ولاعبه من مختلف الأوزان والتصنيفات، ومنتخب اليابان متصدر التصنيف العالمي والصين، ألمانيا وجورجيا وفرنسا بطل البطولة الأخيرة التي اختتمت مؤخراً في تل أبيب، وتبدأ مباريات البطولة صباح بعد غدٍ الجمعة.

ويترأس بعثة منتخبنا الأول، ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم 3 لاعبين، وهم اللاعبة باتسو ألتان، التي تشارك في منافسات وزن تحت 57 كجم، واللاعب تلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم، وجريجوري أرام، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم، ويشرف على تدريب المنتخب الأول المدرب فيكتور لاعب المنتخب الأول السابق.