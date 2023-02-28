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«آسيوية الشطرنج» تستعرض «قصص النجاح» في أبوظبي

«آسيوية الشطرنج» تستعرض «قصص النجاح» في أبوظبي
1 مارس 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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تواصل قمة الشطرنج الآسيوي أعمالها في أبوظبي، حيث عقدت لجنة التخطيط والتطوير اجتماعاتها صباح أمس بعرض خطط وبرامج تطوير اللعبة في مختلف دول وقارات العالم، مع التركيز على البرامج المخصصة لقارة آسيا.
كما انطلقت مساء أمس اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الآسيوي للشطرنج بفندق شيراتون أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، وأركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وممثلي 65 دولة من قارة آسيا ومنطقة أوقيانوسيا.
تتضمن أجندة اجتماعات الجمعية العمومية «كونجرس» الاتحاد الآسيوي للعبة، عدة موضوعات مهمة ومن أبرزها طلب روسيا بالانضمام إلى الاتحاد القاري وبعض التعديلات على النظام الأساسي لتتوافق مع تعديلات الاتحاد الدولي للشطرنج.
وعلى هامش القمة القارية نظم الاتحاد الآسيوي للشطرنج بطولة دولية معتمدة في الشطرنج الخاطف لممثلي الاتحادات الوطنية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، حيث استطاع تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، الفوز على عدد من ممثلي الاتحادات وكسب 800 نقطة في التصنيف الدولي دفعة واحدة، بعد فوزه على الهندي بهارات سينج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ودانج تانج رئيس الاتحاد الفيتنامي للشطرنج، والمهندس عادل العميري ممثل الاتحاد الكويتي، وكانت البطولة قد أقيمت حسب النظام السويسري من 7 جولات فاز فيها رئيس الاتحاد السنغافوري للشطرنج.
من ناحيته أشاد جيفري بورج، الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد الدولي ورئيس اتحاد مالطا للشطرنج، بنجاح قمة الشطرنج الآسيوي واحترافية الاتحاد الآسيوي للشطرنج في النهوض باللعبة في قارة آسيا، مما جعل قارة آسيا تتفوق على باقي قارات العالم، مثمناً تميز دولة الإمارات في استضافة كبريات المؤتمرات العالمية في مختلف المجالات وفي مقدمتها الرياضية والشطرنجية.

الشطرنج الآسيوي
أبوظبي
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