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عجمان تستضيف «دولية بناء الأجسام»

عجمان تستضيف «دولية بناء الأجسام»
1 مارس 2023 01:15

عجمان (وام)

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أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إقامة النسخة الثالثة من بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام للهواة والمحترفين، يومي السبت والأحد المقبلين، في مركز عجمان الثقافي. وتقام البطولة برعاية دائرة التنمية السياحية في عجمان، وتحت إشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للعبة، وبجوائز مالية قدرها 17 ألف دولار لفئة المحترفين.
وأكد طارق خليل رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة، أن عدد المشاركين في البطولة يصل إلى 250 مشاركاً، يتنافسون في 46 فئة تنافسية للناشئين والرجال، والأساتذة في الفيزيك، وبناء الأجسام. وأضاف أنه سيتم منح 15 «بطاقة احتراف» خلال البطولة، حيث سيتمكن الفائزون من المشاركة في بطولة المحترفين، في اليوم التالي. ويترأس لجنة التحكيم في البطولة فيصل الغيص الزعابي، وتضم قائمة الحكام، الإسباني خورسيه ماريا جارسيا.
وقال محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، يعمل على تسخير كافة السبل لنجاح الحدث، خاصة أنها فرصة مميزة للاعبينا من أجل الاحتكاك باللاعبين الأجانب، في ظل التطور المستمر للبطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية.
وأضاف أن مشاركة هذا العدد من اللاعبين، من مختلف دول العالم، وكذلك دعم الاتحاد الدولي للمنافسات يعطي زخماً كبيراً للبطولة، حتى تظهر بالصورة المشرفة وتحقق أهدافها.

الإمارات
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
عجمان
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