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الرياضي

20 ألف درهم عقوبة على جماهير الشارقة في «السوبر»

20 ألف درهم عقوبة على جماهير الشارقة في «السوبر»
28 فبراير 2023 22:23

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.
ونظرت اللجنة في تقرير مراقب مباراة السوبر التي جمعت ناديي العين والشارقة السبت الماضي، وقررت توجيه عقوبة الإنذار لنادي الشارقة، وتغريمه مبلغ وقدره عشرون ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل والنزول لأرض الملعب.
وقررت لجنة الانضباط توجيه عقوبة لفت النظر لفريق سيتي، لمخالفته قواعد تسجيل اللاعبين في قائمة مباراته أمام فريق الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

لجنة الانضباط
كأس السوبر
فريق الشارقة
فريق العين
رابطة المحترفين
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