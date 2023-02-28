المباراة الخيرية.. «أهداف إنسانية»

رضا سليم (دبي)

تحولت المباراة الخيرية التي جمعت بين أساطير ونجوم كأس العالم ونجوم الكرة العربية والآسيوية، والتي انتهت بالتعادل 6-6، إلى مهرجان جماهيري كبير باستاد زعبيل بنادي الوصل، وهي المباراة التي خصص ريعها لدعم أصحاب الهمم في القارة الآسيوية في مبادرة من اللجنة البارالمية الآسيوية، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على تكريم المشاركين والحكام قبل بدء المباراة الاستعراضية في حضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الرجبي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وكانت مشاركة هذه الكوكبة من النجوم بمثابة رسالة من قلب الإمارات إلى العالم بدعم أصحاب الهمم ليس فقط في القارة الآسيوية، بل في كل أنحاء العالم، والتأكيد على أن الإمارات وطن الإنسانية، ولم تكن الأهداف التي سجلها النجوم في المباراة سوى أهداف في مرمى الإنسانية، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من النجوم العالميين في مقدمتهم محمد صلاح، نجم ليفربول، تبرعوا بقمصانهم لبيعها في المزاد على شبكة الإنترنت لصالح أصحاب الهمم.

واستمتع الجمهور بلمحات الساحر البرازيلي روماريو الذي عاد للاستعراض، وراوغ الحارس البحريني حمود سلطان وسجل هدفا رائعاً أعاد الآهات إلى المدرجات، وأيضاً ريفالدو وكارلوس دونجا وألدايير، وأرنالدو دي أوليفيرا، وغيرهم من النجوم.

وكانت مشاركة اللاعبين المواطنين والعرب بارزة، حيث حرص عدد كبير من اللاعبين الكبار على المشاركة، منهم فهد خميس، عبدالرحمن محمد، عبدالقادر حسن، بخيت سعد، خالد إسماعيل، نشأت أكرم، حمود سلطان، طلال يوسف، ناصر الشمراني، ووليد علي.

كما شهدت المباراة تألق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، والذي لعب مع منتخب الأساطير، كما عاد عبدالقادر حسن حارس منتخبنا السابق للتألق أمام هجمات نجوم العالم، وخرجت المباراة وهي تحمل الكثير من المعاني السامية لدعم أصحاب الهمم.