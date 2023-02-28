سان جيرمان يسدد «الفاتورة الأغلى»!

مراد المصري (دبي)

كشفت الإحصائيات المتخصصة بالنفقات المالية للأندية الأوروبية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو النادي صاحب الفاتورة الأغلى لمعدل رواتب اللاعبين الشهرية لموسم 2022-2023، والتي تبلغ 6.71 مليون يورو للاعب الواحد.

ورغم أن النادي يتواجد في الدوري الفرنسي، لكنه يقدم معدل رواتب شهرية أعلى من عمالقة الدوريات الأوروبية الرئيسية، حيث جاء في المركز الثاني، ريال مدريد الإسباني بمعدل 6.07 مليون يورو، وبالمركز الثالث برشلونة الإسباني بمعدل 5.41 مليون يورو، ثم حل رابعاً بايرن ميونيخ الألماني بمعدل 5.07 مليون يورو، وبالمركز الخامس مانشستر سيتي الإنجليزي بمعدل 4.78 مليون يورو، وبالمجمل فإن هذه الأندية الخمسة تدفع مبلغ يصل إلى نحو 14 مليون يورو أسبوعياً كمعدل رواتب للاعبين.

يذكر أن باريس سان جيرمان يقوم بدفع رواتب سنوية عالية لنجومه، وتحديداً الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي بواقع 63 مليون يورو، والأرجنتيني ليونيل ميسي 41 مليون يورو، ونيمار 37 مليون يورو.