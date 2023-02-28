فليك يبحث عن لاعبين جدد للمنتخب الألماني

دوسلدورف (د ب أ)

يخطط هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، لاستدعاء لاعبين جدد في قائمة الفريق التي ستخوض مباراتين وديتين خلال مارس، حيث يهدف الفريق لاستعادة توازنه بعد كارثة أخرى في بطولة كأس العالم.

وقال فليك خلال حدث متعلق بيورو 2024 في كولون اليوم الثلاثاء إنه وجهازه الفني يناقشون بالفعل ما شاهدوه خلال متابعتهم للمباريات ومن من اللاعبين الذين تألقوا.

وأضاف: سنرى إذا كنا سنضم لاعباً أو اثنين جديدين، سيكون شيئاً ممتعاً.

ويخوض المنتخب الألماني أول مباراتين له بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في ديسمبر الماضي، أمام بيرو يوم 25 مارس، وأمام منتخب بلجيكا بعدها بثلاثة أيام.

وقال فليك: نريد أن نظهر المعدن الحقيقي لنا، متأكد من أن لدينا جودة جيدة للغاية، الأمر متعلق بتقديم أداء جيد في اللحظة المناسبة.

وأكد فليك: واضح للغاية أننا بحاجة للتطور دفاعياً، وإذا نظرت لكأس العالم، أكثر الفرق نجاحاً هي التي تلقت أقل أهداف، منافسينا كانوا أكثر فعالية منا، لهذا السبب خرجنا.