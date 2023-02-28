بلقيزي بطل الإسطبلات الخاصة في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

محمد حسن (دبي)

انتزع الفارس الشاب مصعب بلقيزي الفلاسي لقب سباق الإسطبلات الخاصة الذي أقيم اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ضمن اليوم الثاني لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تختتم مرحلته الأولى صباح الغد بسباق جميلتي للأفراس.

وتمكن الفارس مصعب بلقيزي من تحقيق الفوز الأول في مسيرته بعدما قدم أداء رفيعاً متصدراً السباق من البداية حتى النهاية على صهوة «سناتوري» لإسطبلات (تي ان تي)، وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 101 كلم مشاركة قياسية بلغت 302 فارس وفارسة من مختلف إسطبلات واندية الفروسية بالدولة.

نظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت له جوائز قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع إلى المركز الـ 70 مبالغ مالية.

وجاء السباق قوياً وسريعاً من البداية ووضح حرص بطل السباق على الفوز مستفيداً من قوة الجواد «سناتوري»، وقطع المسافة بزمن وقدره 3:30:32 ساعة بمعدل سرعة بلغ 28.78 كلم/ساعة.

وجاء في المركز الثاني راشد العامري على صهوة «بديونا» لإسطبلات العزم مسجلاً 3:31:32 ساعة، فيما حل في المركز الثالث سعيد أحمد الشامسي على صهوة «بولي» لإسطبلات «اس اس» بزمن وقدره 3:31:44 ساعة.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين لينال بطل السباق الكأس الذهبي، والوصيف نال الكأس الفضي، فيما نال صاحب المركز الثالث الكأس البرونزي.

وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح الغد، سباق جميلتي للأفراس لمسافة 119 كلم، ضمن ثالث أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق في السابعة صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ «الأولى» التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة.

وتم ترسيم المرحلة الثانية بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 32 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 27 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة. وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.