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نجوم العالم في دبي.. رسالة دعم لـ «أصحاب الهمم»

نجوم العالم في دبي.. رسالة دعم لـ «أصحاب الهمم»
28 فبراير 2023 16:49

رضا سليم (دبي)
وجه نخبة من نجوم وأبطال العالم البرازيليين وعدد من نجوم الكرة العربية رسالة دعم إلى «أصحاب الهمم» خلال اللقاء، الذي استضافه مجلس دبي الرياضي، على هامش مباراة نجوم العالم وآسيا الخيرية لدعم أصحاب الهمم في قارة آسيا، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتنظمها اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم بدبي.
حضر اللقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ويحيى الكردي رئيس مجلس إدارة نادي لافال يونايتد.
وحضر من النجوم البرازيليين كارلوس دونجا، ورماريو، ريفالدو، الداير، الفائزين بكأس العالم 1994 و2002، بالإضافة إلى مواطناهما باولو أندريولي وأرنولدو، والألماني ولفجانج رولف، والكندي غاندي كاسبو، والجزائريان الأخضر بلومي ومحمد بلحاج، والأردني عبدالله بوزمع، والبحرينيان حمود سلطان وطلال اليوسف، والعماني أحمد كانو، والمصري عصام الحضري، والكويتي وليد علي.
وعبر النجوم العالميين عن سعادتهم بالتواجد في دبي والمشاركة في المباراة الخيرية لدعم أصحاب الهمم، مؤكدين الدور الكبير للرياضة في دعم هذه الفئة، مؤكدين على حرصهم على دعم أصحاب الهمم سيمنحهم الفرصة للتعلم منهم الصبر والإصرار والإرادة في مواجهة التحديات، والعمل الإنساني واجب على كل رياضي، فالرياضية هي التي تكسر الحواجز بين مختلف فئات المجتمع.
وتم خلال اللقاء عرض فيلم يتضمن أجمل اللقطات التاريخية لأبطال العالم وعدد من اللاعبين العرب، بالإضافة إلى فيلم عن أهم الفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً.
وقال سعيد حارب: «سعداء أن نجتمع مع هذه الكوكبة من نجوم العالم ودول المنطقة العربية والخليجية الذين جاؤوا لدعم أصحاب الهمم هذه الفئة المهمة من المجتمع، والرياضة تسمو فيها الأخلاق دائماً، فالفوز فرحة مؤقتة لكن الأهم من فرحة الفوز هو الأخلاق الذي هو قمة السمو والأخلاق وأهم لحظات في حياة الرياضي عندما يلبي دعوة العمل الإنساني الخيري، هذه هي القيم التي ندعمها ونبرزها ونقدمها على غيرها من الأشياء، ونشكر اللجنة البارالمبية الآسيوية على إطلاقه لهذه المبادرة كما نشكر جميع النجوم الحاضرين».
وقال ماجد العصيمي: «باسم أصحاب الهمم في القارة الآسيوية أعبر عن سعادتي وفخري بالتجمع وبالتواجد في مجلس دبي الرياضي، ونفتخر ونعتز بهذه المبادرة التي نبني عليها آمالاً مستقبلية لخدمة الإنسان وخاصة من أصحاب الهمم ونراها تتحقق اليوم، وكلنا نترقب هذه المباراة التاريخية الودية بين نجوم العالم ونجوم آسيا لصالح أصحاب الهمم، وأتمنى للنجوم الذين سافروا من قارات بعيد للمشاركة في هذه المباراة الخيرية أن يحظوا بإقامة طيبة في دبي وأقول لهم كما أسعدتمونا وأثبتم بأنكم العلامة الجميلة الراقية في الرياضة والأيقونات الإنسانية نعدكم بأن نقوم بدعم وإيصال هذه الرسالة السامية إلى أصحاب الهمم في القارة الآسيوية».

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