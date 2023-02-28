روبليف وزفيريف.. «تأهل صعب» في دبي

دبي (الاتحاد)

نجح حامل لقب بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أندري روبليف في تحقيق عودة جيدة بعد الصعوبات التي واجهها أمام الصربي فيليب كراجينوفيتش، ليحجز مكاناً له في الدور الثاني من البطولة.

وعلى غرار ذلك، ضمن ألكسندر زفيريف التأهل للدور المقبل بعد فوزه بالمباراة برغم خسارته للمجموعة الأولى.

وتفوق روبليف، المرشح الثاني للفوز بالبطولة هذا الأسبوع، على منافسه بعد خسارته المجموعة الأولى بواقع 2-5، ليفوز بـ 11 من أصل 13 شوطاً بعدها ويُنهي المباراة بنتيجة 7-5 و6-2.

ودخل المصنف السادس عالمياً الملعب الرئيسي لاستاد سوق دبي الحرة للتنس تحت عاصفة من التصفيق ليستهل حملته في الدفاع عن اللقب ويكون أول لاعب يحقق لقب البطولة لعامين متتاليين منذ روجر فيدرير عام 2015. ومع ذلك، بدأ منافسه كراجينوفيتش المباراة بأداء متميز لينجح في كسر الإرسال بشكل مباشر ويستمر في لعب الإرسالات لهذه المجموعة لحوالي نصف ساعة.

وعند سؤاله عمّا كان يدور في ذهنه بينما كان يواجه هذه الصعوبات في بداية المباراة، قال حامل الميدالية الذهبية لعام 2021: «العديد من الأفكار المجنونة. فيليب واحد من أصدقائي المقربين ولطالما كانت مواجهاتنا صعبة. لقد بدأ المباراة بأداءٍ رائع، ولم يكن من السهل مواجهته أبداً».

وأضاف: «نجحت بتحسين أدائي، وتمكّنت من قلب النتيجة وإنهاء المباراة بهذه النتيجة الجيدة».

تطور أداء روبليف، الذي يطمح لتحقيق سادس ألقابه في بطولات جولة رابطة محترفي التنس ألف نقطة، بشكل تدريجي، ونجح في ضرب ثمانية إرسالات ساحقة وقلب نتيجة أربع من أصل ست نقاط لكسر الإرسال لصالحه. وسيواجه روبليف في الدور المقبل أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، الذي فاز على التونسي مالك الجزيري، في مباراة كانت هي الأخيرة بالنسبة للنجم العربي، الذي أعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين.

وفي المباراة الافتتاحية، شهد الملعب الرئيسي لاستاد سوق دبي الحرة للتنس مباراة فاز فيها الأسترالي ثانسي كوكيناكيس على منافسه كوينتين هاليس بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و7-6 (9).

وفي الحقيقة، كان زفيريف ومنافسه التشيكي جيري ليهيسكا اللاعبين الوحيدين اللذين احتاجا للعب المجموعات الثلاثة كاملة في اليوم الافتتاحي على الملعب الرئيسي، إذ قدم ليهيسكا أداء قوياً أتاح له الفوز بالمجموعة الأولى، قبل أن يعود الألماني، المصنف 16 عالمياً بعد فترة طويلة من الإصابات، في تحسين أدائه ليفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة ويحجز مكاناً له في الدور الثاني بعد انتهاء المباراة بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال زفيريف، المرشح السابع للفوز بالبطولة هذا الأسبوع: «من الواضح أنّها لم تكن مباراة جيدة بالنسبة لي، لا سيما في المجموعة الأولى، ومع ذلك، كان من المهم جداً أن أحقق هذه العودة في النتيجة. كان لا بد لي من إيجاد طريقة للفوز، خصوصاً في المرحلة التي وصلت إليها حالياً، وأنا سعيد لنجاحي في تحقيق هذا الهدف، وكلي ثقة بأني سأقدم مستوى أفضل في المباراة المقبلة».