أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!

لندن (د ب أ)

يتطلع فريق أرسنال للثأر من ضيفه إيفرتون، عندما يلتقيان غداً «الأربعاء» على استاد الإمارات في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كان أرسنال خسر أمام إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما يوم 4 فبراير الماضي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري، لذلك يأمل الفريق في الثأر من هذه الهزيمة وتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي في صدارة الترتيب إلى خمس نقاط.

واستطاع أرسنال أن يحافظ على صدارة الترتيب في الجولة الماضية بفوزه الصعب على ليستر سيتي بهدف، في المقابل تراجع إيفرتون للمركز الثامن برصيد21 نقطة بعد خسارته أمام أستون فيلا بهدفين نظيفين.

وفي الجولات الأخيرة لم يحقق أرسنال النتائج المرجوة على أرضه، حيث حقق انتصاراً وحيداً في آخر أربع مباريات، كما أن الفريق حافظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط في آخر 16 مباراة أقيمت على أرضه بالدوري.

وفي حال فوز أرسنال على إيفرتون، ستصبح هذه هي المرة الثالثة التي يتمكن فيها أرسنال من حصد 60 نقطة في أول 25 مباراة، حيث سبق للفريق تحقيق هذا العدد من النقاط في موسمي 2003-2004 و2007-2008 وينتظر أن يدفع المدير الفني أرتيتا بتوماس بارتي في التشكيل الأساسي للفريق نظراً للقوة البدنية التي يتميز بها فريق إيفرتون.

كما ينتظر أن يجلس الإيطالي جيورجينيو على مقاعد البدلاء مرة أخرى، كما ينتظر أن يبقي أرتيتا على لياندرو تروسارد في التشكيل الأساسي للفريق والإبقاء على إدوارد نيكيتاه على مقاعد البدلاء بعد تألق تروسارد أمام ليستر سيتي.

في المقابل، فشل إيفرتون في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي بالخسارة أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، علماً بأن الفريق، بقيادة المدرب شين ديتش، خسر في سبع مباريات على التوالي خارج أرضه، وسجل هدفاً وحيدا في تلك المباريات.

ويتعين على إيفرتون أن يكتب تاريخاً جديداً إذا أراد الخروج فائزاً بالنقاط الثلاثة في مباراة الغد، خاصة وأن الفريق لم يفز بأي مباراة بالدوري الممتاز خارج أرضه أمام أحد الفرق التي تتصدر جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يفقد إيفرتون جهود دومينيك كالفيرت ليوين بسبب الإصابة في الفخذ، كما يستمر غياب أندروس تاونسند، وناثان باترسون وجويل جارنر.