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الرياضي

ألابا: لهذه الاسباب فضلت اختيار ميسي على بنزيمة

ألابا: لهذه الاسباب فضلت اختيار ميسي على بنزيمة
28 فبراير 2023 14:08

باريس (رويترز) 

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حاول النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن اختيار ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم على حساب زميله كريم بنزيمة.
ونال ميسي، الذي قاد الأرجنتين لإحراز لقب كأس العالم في نهاية العام الماضي، جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم أمس الاثنين بينما جاء بنزيمة الفائز بدوري أبطال أوروبا ثالثا خلف مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
وكتب ألابا قائد النمسا على تويتر اليوم الثلاثاء، بعدما وصلت الانتقادات إلى مطالبة مشجعين برحيله عن ريال «بخصوص تصويت الفيفا لجائزة الأفضل، فإن منتخب النمسا يصوت على هذه الجائزة كفريق ولا أفعل ذلك بمفردي. كل شخص في الفريق بوسعه التصويت وهكذا نختار».
وأضاف «كل شخص وخاصة كريم يدرك جيدا مدى إعجابي به وبمستواه. لقد قلت مرارا إنه بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم وهكذا هو الحال بدون أي شك».
ولم يحضر بنزيمة حفل الفيفا في باريس، وذكرت تقارير أن ريال مدريد، الذي يستعد لمواجهة برشلونة في كأس الملك الخميس، قرر إبعاد لاعبيه بعدما أدرك عدم فوز أي من عناصره بجائزة الأفضل إلى جانب عدم ترشح فينيسيوس جونيور للتشكيلة المثالية للعام.
وإلى جانب ميسي، فقد فاز الأرجنتيني إميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس، ونال الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب. 

ديفيد ألابا
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
جائزة الكرة الذهبية
كريم بنزيمة
ميسي
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