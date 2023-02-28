سعيد بن مكتوم رئيساً فخرياً للاتحاد العربي للبادل

دبي (الاتحاد)

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبادل عن تعيين الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمنصب الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، وذلك خلال أعمال الجمعية التأسيسية للاتحاد التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

وفاز المهندس أحمد غتوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل، برئاسة الاتحاد العربي للبادل في انتخابات الجمعية العمومية ليصبح بذلك الرئيس الأول للاتحاد. وجاء تعيين الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم في منصب الرئيس الفخري اعترافاً بمكانة دولة الإمارات باعتبارها أول دولة عربية تمارس البادل، وتقديراً لجهوده الشخصية في نشر اللعبة في جميع أنحاء الوطن العربي.

وفي هذا الإطار، قال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: «ساهمت دولة الإمارات بشكل أساسي في تعزيز نمو وانتشار رياضة البادل لسنواتٍ عديدة، سواء على مستوى القاعدة الشعبية أو استضافة الفعاليات الكبرى للمحترفين. ونواصل جهودنا لتعزيز نمو اللعبة بشكل أكبر وزيادة انتشارها في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك نحن فخورون بهذا التقدير والاعتراف المميز من رئيس الاتحاد العربي للبادل ومجلس الإدارة».

واستقرت الجمعية التأسيسية للاتحاد العربي للبادل على أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم سعيد محمد المري، أمين سر اتحاد الإمارات للبادل، وعبد الله الروضان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للبادل، وفهد كانو، رئيس الاتحاد البحريني للبادل، وخالد بن سليمان السعد، رئيس الاتحاد السعودي للبادل. وسيشغل عبد الله الروضان منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للبادل.

وبدوره قال سعيد محمد المري، أمين سر اتحاد البادل: «اتطلع للعمل مع رئيس الاتحاد العربي للبادل والرئيس الفخري وزملائنا في المجلس لمواصلة تطوير اللعبة في المنطقة بالاستناد إلى مهامنا المشتركة في الاتحاد. وتتمثل أهدافنا في وضع معايير جديدة لمشاركة الرجال والنساء والفتيان والفتيات العرب في اللعبة، واستضافة المزيد من الفعاليات الدولية عالمية المستوى في الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للبادل».