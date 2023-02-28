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الرياضي

الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»

الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
28 فبراير 2023 15:00

دبي (الاتحاد)

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أنهى اللاعب الألماني مارسيل سيم انتظار 9 سنوات من جفاء الألقاب، ليعود إلى منصة التتويج في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما حصد لقب بطولة هيرو الهند المفتوحة.
اللاعب سيم حقق لقبه الخامس في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى منافسات البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة، رفع بها رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 657.1 نقطة ويتقدم 44 خطوة إلى المركز الثامن في الترتيب الأسبوعي للسباق إلى دبي، مما عزز من حظوظه للتأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل.
وجاء فوز سيم بعد تفوقه على مواطنه يانيك بول الذي حل ثانياً برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليكسب 305 نقاط رفع بها رصيده هذا الموسم إلى 647.3 نقطة بالمركز التاسع في ترتيب السباق إلى دبي.
استفاد الهولندي يوست لوتين من حلوله بالمركز الثالث بالبطولة برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليكسب 172 نقطة، ويصبح رصيده هذا الموسم 480.7 نقطة بالمركز الخامس عشر في السباق إلى دبي.
وبعد نجاح جولة دي بي ورلد في البطولات الآسيوية، تنتقل هذا الأسبوع إلى القارة الأفريقية مع بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة، علماً أن الجولة التي تقام برعاية إماراتية على مدار الموسم في 39 بطولة في 26 دولة مختلفة، يتنافس خلالها اللاعبون للتأهل إلى البطولة الختامية في دبي.
يذكر أن الموسم الحالي شهد إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.

 

الجولف
السباق إلى دبي
جولة الجولف في دول مينا
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