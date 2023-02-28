11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!

معتصم عبدالله (دبي)

تستعد عجلة «دوري أدنوك للمحترفين» للدوران مجدداً مع انطلاقة مباريات الجولة 18 المقررة يومي الخميس والجمعة، بعد التوقف القصير الذي أعقب نهاية «الجولة 17»، لنحو 10 أيام، في ظل مشاركة شباب الأهلي المتصدر في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2022، وخوض الشارقة والعين مواجهة «كأس السوبر».

وخسر «الفرسان» أمام منافسه الهلال السعودي «حامل اللقب» بنتيجة 1-3 في ثمن نهائي أبطال آسيا بالدوحة، في الوقت الذي توج فيه الشارقة بطلاً لـ «كأس السوبر» على حساب منافسه العين، بالفوز 1-0 على «استاد آل مكتوم» مساء السبت الماضي.

وتشهد «الجولة 18» لدوري أدنوك للمحترفين، مواجهات مرتقبة، حيث تنطلق الخميس بمباريات العين ودبا، البطائح وخورفكان، بني ياس وعجمان، واتحاد كلباء وشباب الأهلي، وتختتم الجمعة بمباريات الظفرة والوصل، النصر والوحدة، وقمة الشارقة والجزيرة على ملعب الأول بالإمارة الباسمة.

وتتركز الأنظار مع انطلاق «الجولة 18» على 11 لاعباً في أندية اتحاد كلباء، بني ياس، النصر، العين، دبا، الظفرة، الوصل، وخورفكان، بعدما شاركوا بصورة أساسية في قوائم فرقهم في الجولات الـ17 الماضية للدوري «دون تغيير»، بالعلامة الكاملة بمعدل 1530 دقيقة.

وضمت قائمة المشاركين بـ «العلامة الكاملة» 6 من «حراس المرمى» ممثلين في خالد عيسى «العين»، خالد السناني «الوصل»، حميد عبدالله «دبا»، أحمد حمدان «خورفكان»، فهد الظنحاني «بني ياس»، عيسى أحمد «اتحاد كلباء».

وبرز في القائمة ذاتها من اللاعبين المدافعين، ثنائي «السماوي» الصربي ساشا وخالد الهاشمي، إضافة إلى البرازيلي جلوبير ليما مدافع «العميد»، وفي بقية الخطوط السلوفاكي فيليب كيس لاعب وسط «النمور»، البرتغالي إيلتون فيليبي مهاجم «النسور».

وشهدت المباريات الـ 119، الملعوبة في الجولات الماضية للدوري، مشاركة 361 لاعباً من 14 نادياً، من بينهم 11 لاعباً بالعلامة الكاملة برصيد 1530 دقيقة لعب، في الوقت الذي اكتفى فيه نحو 3 لاعبين بمعدل دقيقة لعب واحدة كأقل محصلة مشاركة، ممثلين في عمر سعيد «العين»، ربيع حسن سالمين «الوصل»، عبيد محمد «عجمان».