7 بطاقات صفراء بـ 1750 درهم !!



دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانضباط اجتماعها امس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لفريق سيتي، لمخالفته قواعد تسجيل اللاعبين في قائمة مباراته أمام فريق الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الدرجة الأولى، وغرمت نادي العروبة بمبلغ وقدره ألف وسبعمائة وخمسون درهم، بسبب حصول لاعبيه على سبع بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً (ب).

وأعتمدت لجنة الانضباط نتيجة مباراة التعاون والنصر في مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً (ب)، بخسارة أشبال التعاون لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين، وتغريمه مبلغ وقدره خمس ألاف درهم بسبب تكرار وقوع المخالفة.

وفي مسابقة دوري الأشبال تحت 12 عاماً (أ)، قررت اللجنة منع مدرب أشبال العين ماركو سيكوس من مرافقة فريقه لمده خمس مباريات وتغريمه مبلغ وقدره عشرة ألاف درهم، بسبب تصرفه غير الرياضي مع مدرب حراس الفريق المنافس، واتخذت العقوبة والغرامة المالية ذاتهما مع مدرب حراس الظفرة مسفر الحمادي للسبب نفسه.