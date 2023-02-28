جيمس يغيب عن دوري السلة الأميركي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أفاد موقع «ذي أثلتيك» وقناة «إي إس بي إن» أن نجم لوس أنجلوس ليكرز، «الملك» ليبرون جيمس، يواجه خطر الغياب عن الملاعب لأسابيع عدة بسبب إصابة في القدم اليمنى ما سيشكل ضربة لفريقه الساعي إلى حجز بطاقته إلى الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

واستندت الوسيلتان الإعلاميتان إلى مصادر داخل نادي لوس أنجلوس ليكرز دون تحديد طبيعة المشكلة التي يواجهها جيمس.

ولم يعلن ليكرز الذي كان أعلن عن غياب نجمه عن المباراة المقبلة ضد ممفيس جريزليز، عن مدة ابتعاده عن الملاعب.

وأوضحت «ذي أثلتيك» إن الهداف التاريخي للدوري يخضع لفحوصات طبية ويتعين عليه التحدث مع المتخصصين لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفوز على دالاس مافريكس الأحد.

وكان جيمس سقط على الأرض بسبب الآلام في نهاية الربع الثالث من المباراة ضد مافريكس، التي سجل خلالها 26 نقطة، وذلك بعد احتكاك مع دوايت باول. بعد ذلك، قال لقناة «إي إس بي إن» أنه دعس على قدم باول، وترك الملعب في نهاية المباراة وهو يعرج.

وعبَّر جيمس عن استيائه في تغريدة على حسابه في «إنستجرام»، قائلاً: «اللعنة.. هذا مقرف!»، وأرفقها بصورة تظهر ساقه اليمنى مع جورب صغير على ما يبدو وكأنه حماية حول كاحله.

ويقدم جيمس عروضاً رائعة هذا الموسم رغم بلوغه سن الثامنة والثلاثين، حيث يبلغ معدله 29.5 نقطة و8.4 متابعات و6.9 تمريرات حاسمة.

وسيكون غياب جيمس لأسابيع عدة مؤثراً على فريقه الثاني عشر في المنطقة الغربية، والساعي إلى ضمان بطاقة الأدوار الإقصائية في وقت يبقى فيه أقل من شهر ونصف من المنافسة، أو حوالي عشرين مباراة في الموسم العادي.