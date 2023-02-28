مليحة يدشن مبادرة «أنا رياضي.. أنا أقرأ»



الشارقة (الاتحاد)

يدشن نادي مليحة في مقره، صباح الغد، المهرجان القرائي الذي ينظمه على مدى أربعة أيام في مقره تحت شعار «أنا رياضي أنا أقرأ»، تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، بالشراكة الاستراتيجية مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، بجانب مشاركة الأندية الرياضية والتخصصية الست بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وهي المدام والبطائح والذيد ومليحة ونادي الشارقة للصقارين ونادي الشارقة للهجن.

ويبدأ المهرجان بورشة معرفية يتبعها حفل الافتتاح في تمام الساعة العاشرة بمقر النادي، على أن يتبع الحفل افتتاح المعرض المصاحب للمهرجان، والذي سيقبل فيه طلبة المدارس والزوار والأهالي على مدى يومين.

ويهدف المهرجان القرائي «أنا رياضي أنا أقرأ» إلى ترسيخ ثقافة القراءة لدى لاعبي الأندية الرياضية والتخصصية الست في المنطقة الوسطى، ويشتمل على معرض للكتاب ومقاهٍ ثقافية رياضية قرائية وجلسات ومسابقة في القراءة رصدت لها جوائز قيمة، بجانب تنظيم المسابقة الثقافية لكافة أندية إمارة الشارقة، والتي يحرص نادي مليحة على تنظيمها سنوياً بعنوان «فرسان الثقافة».

ويطلق المهرجان حزمة من الورش والبرامج التوعوية والتثقيفية، من خلال برامج جاذبة للقراءة التي تهدف إلى غرس حب الكلمة المقروءة لدى الأطفال والنشء، سواء من طلبة المدارس والأسر واللاعبين، عبر برامج وفعاليات ترفيهية جاذبة وورش متعددة وإتاحة اقتناء الكتب وشرائها، فضلاً عن المقاهي الثقافية المتنوعة.