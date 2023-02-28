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تعرف على ردود فعل ميسي بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

تعرف على ردود فعل ميسي بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم
28 فبراير 2023 11:08


برلين (د ب أ)
وجه ليونيل ميسي الشكر لزملائه بالمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على العام الذي كان بمثابة حلم، وذلك عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للمرة الثانية.
وتفوق نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على زميله بالفريق كيليان مبابي وعلى كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، ليحصد الجائزة في الحفل الذي أقيم الاثنين في باريس. 

ولعب ميسي دور البطولة في تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم 2022، حيث حصل على جائزة الكرة الذهبية بالبطولة بعدما سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة. كما قدم موسماً جيداً على مستوى الأندية في النصف الأول من موسم 2022/ 2023، والذي تم أخذه في الحسبان أثناء التصويت، وذلك بعد أن سجل 11 هدفاً وصنع 14 في 18 مباراة. 

وعقب حصوله على جائزة أفضل لاعب، التي فاز بها من قبل في 2019، قال ميسي: «إنه أمر مذهل. كان عاماً رائعاً وإنه شرف لي أن أفوز بهذه الجائزة». وأضاف:«من دون زملائي، لم أكن لأتواجد هنا. حققت الحلم الذي لطالما حلمت به لوقت طويل. القليل من الأشخاص يمكنهم تحقيق هذا، وأنا كنت محظوظاً لتحقيقه»، وأكد:«إنه أكثر شيء رائع حدث لي في مسيرتي». 

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وأصبح ميسي ثالث لاعب يفوز بالجائزة مرتين بعد البرتغالي كريستاينو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي. كما حصل لوكا مودريتش مرة على الجائزة، التي بدأ منحها في عام 2016، مرة واحدة. 

وفاز ليونيل سكالوني بجائزة أفضل مدير فني في فئة الرجال، فيما فاز إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى في منافسات الرجال. وفي منافسات السيدات، فازت سارينا ويجمان بجائزة أفضل مدربة للمرة الثالثة، فيما فازت أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة متفوقة على بيث ميد، وحصلت ماري إيربس، حارسة مرمى مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، على جائزة أفضل حارسة مرمى للسيدات.

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