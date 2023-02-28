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«ذهبية دبي للبولو» تحدد طرفي النهائي

«ذهبية دبي للبولو» تحدد طرفي النهائي
28 فبراير 2023 11:30

دبي (الاتحاد)
تستضيف ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية يوم غد مباراتي الدور قبل النهائي من كأس دبي الذهبية للبولو، والتي ستختتم يوم السبت المقبل، حيث يتأهل الفائزان للمباراة النهائية، كما يتحدد الفريقان المتنافسان على كأس الترضية.
ويواجه فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها الثلاثي لوكاس مونتفيرد وتومي بيرسفورد ومارتن بوديستا، فريق «يه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم ومعها بنيامين اوكيوزا وسيزار كرسبو وايسيدروا سترادا.
ويلتقي في المباراة الثانية فريقا الحبتور أيفزا و«بنجاش دودسون وهوريل»، برغم أن فريق الحبتور أيفزا قد فاز في المباراة الافتتاحية بالبطولة على «بنجاش دودسون وهوريل» بنتيجة 10-7، إلا أن بنجاش يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين والخيول القوية، وهو ما يجعل المواجهة أشبه بالنهائي المبكر.

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