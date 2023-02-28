الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الإمارات تجمعنا» في اليوم الرياضي الوطني بـ 50 فعالية

«الإمارات تجمعنا» في اليوم الرياضي الوطني بـ 50 فعالية
28 فبراير 2023 11:00


رضا سليم (دبي)
كشفت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني الذي ستقام فعالياته الخميس، تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، لتجسيد وحدة التلاحم بين كافة شرائح وأطياف وفئات المجتمع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة بحضور سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والمهندس الشيخ سالم القاسمي، رئيس الفريق التنفيذي لليوم الرياضي الوطني عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وعزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية.
وتقام الفعالية الرئيسية لليوم الرياضي الوطني في نادي شباب الأهلي، وتتكون من مجموعة من التدريبات الرياضية ومسابقات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الريشة، كما ستتم إقامة مباراة كرة قدم للموظفين والعاملين بالنادي، وبطولة كرة قدم بنظام الكأس للفرق المشاركة، إضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في مختلف إمارات الدولة، بما يقارب 50 فعالية رياضية رئيسية يصاحبها فعاليات متعددة ومنوعة.
وستقام الفعاليات في جميع إمارات الدولة، منها فعالية الفلات ريس والتي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية، وبطولات جوية للقفز الحر والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الجوية، كما ينظم اتحاد رياضة المرأة مبادرة رياضية صحية وأسرية للمرأة والطفل تحت عنوان «أحيا بنشاط وحيوية»، وكذلك مشاركة أصحاب الهمم بألعاب القوى وفقرات منوعة لرياضتي الجمباز والشطرنج والتي تنظمها مدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة بعجمان، بجانب فتح الباب أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة في الأنشطة المختلفة، حيث يتم تنظيمها في الحدائق والمتنزهات والمواقع المخصصة للأنشطة الرياضية في مختلف إمارات الدولة، كما ترتكز فعاليات اليوم الرياضي على تشجيع الاستدامة، حيث سيتم اعتماد الأنشطة الرياضية التي تقلل من استخدام المركبات مثل الجري وسباقات الدراجات، وتخفيض استهلاك العبوات البلاستيكية للمياه لدى الرياضيين وجميع الجهات عن طريق توزيع عبوات قابلة لإعادة الاستخدام.
كما أكدت اللجنة المنظمة لليوم الوطني على وجود شعار «الإمارات تجمعنا» في كل الأحداث والفعاليات الدولية والبطولات التي تقام على أرض الإمارات في نفس اليوم.
وقال سعيد عبدالغفار: «نتطلع من خلال اليوم الرياضي الوطني إلى التعبير عن التعاون الواسع بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرياضي والقطاع الخاص في دولة الإمارات، لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعاً والمتمثلة بتعزيز حضور الرياضة في المجتمع وتشجيع جميع أفراده على ممارسة مختلف الرياضات، بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ حضور الرياضة في الجوانب التنافسية والترويحية والتراثية، ويعبر اختيار شعار «الإمارات تجمعنا» عن الألفة والانسجام بين الثقافات المتعددة الموجودة على أرض دولة الإمارات، والتي تشكل نموذجاً عالمياً رائداً في التماسك المجتمعي، مما جعل دولة الإمارات منارة جاذبة تستقطب مختلف شعوب العالم».
وكشف المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن مشاركة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في اليوم الرياضي الوطني للمرة الأولى بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة، الأمر الذي يمنح الحدث قيمة مضافة كبيرة، مشيراً إلى أهمية حضور فئتي الشباب والناشئين باعتبارهم الثروة الحقيقية التي تعول عليها قيادتنا الرشيدة الكثير في مسيرة ازدهار الوطن وتقدمه من خلال الفعاليات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع.
وتابع:«أدعو جميع المؤسسات والهيئات والجهات العامة والرياضية إلى تثبيت موعد اليوم الرياضي الوطني في الخميس الأول من شهر مارس من كل عام، حتى نحتفي جميعاً بهذا الحدث المميز، بما لا يتعارض مع الأحداث والفعاليات الأخرى، حتى نرسخ رسالة الحدث المعهودة منذ انطلاقه بمشاركة واسعة من جميع فئات وشرائح المجتمع، وبعد استلام العديد من الفعاليات والأنشطة من قبل المؤسسات المشاركة في الحدث، يمكننا القول إنه سيتم إحياء اليوم الرياضي الوطني براً وبحراً وجواً، عبر مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تتنوع ما بين الرياضات الجوية والبحرية، وكذلك مسابقات الجري والمشي، لرسم صورة زاهية للحدث المجتمعي البارز». 

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في المؤتمر العالمي للنزاهة الرياضية
«الأولمبية» تدرس خطط المشاركة في «أولمبياد باريس»
الهيئة العامة للرياضة
اليوم الرياضي الوطني
الإمارات تجمعنا
سعيد عبدالغفار
سالم بن سلطان القاسمي
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©