البرشاء يتصدر «تنشيطية غنتوت للبولو»



غنتوت (الاتحاد)

اشتعلت المنافسة في البطولة التنشيطية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على كأس مستشفيات برجيل برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي تقام وفقاً للنظام الأميركي.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق البرشاء علي فريق السعديات 3-2، وتعادل فريق السلع مع فريق السعديات بهدف لكل منهما، أما اللقاء الثالث الذي جمع بين فريقي البرشاء المتصدر في المباراتين مع فريق السلع، فقد انتهى لصالح البرشاء بهدف فهد القبيسي وأدار مباريات تلك الجولة الحكم مارتين اورديناس.

وتشهد جولة فك الارتباط لتحديد الفريقين المتأهلين للدور النهائي المقرر إقامتها يوم الجمعة، والتي تجمع بين فريقي البرشاء متصدر مباريات الدور التمهيدي مع فريق السلع، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد المتأهلان لختام البطولة يوم السبت المقبل، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاقة كأس رئيس الدولة للبولو في نسختها ال 23 لموسم 2022 - 2023 والتي ينظمها النادي تحت رعاية سمو رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي والعديد من الداعمين الرعاة والمساهمين الشركاء، والتي تقام اعتباراً من 6 إلى 18 مارس المقبل وبمستوى 18 هاند كاب.